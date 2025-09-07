Obavijesti

Sport

Komentari 26
ŠESTA GS TITULA

Carlos Alcaraz osvojio US Open!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Carlos Alcaraz osvojio US Open!
2
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

U polufinalu je Španjolac nadigrao Novaka Đokovića 3-0 u setovima, a prije toga je bez izgubljenog seta izbacio sve suparnike na putu do trofeja

Carlos Alcaraz pobjednik je US Opena. U finalu je na dominantan način pobijedio Jannika Sinnera za 6-2, 3-6, 6-1 i 6-4 te osvojio svoju šestu titulu na Grand Slam turnirima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

U polufinalu je Španjolac nadigrao Novaka Đokovića 3-0 u setovima, a prije toga je bez izgubljenog seta izbacio sve suparnike na putu do trofeja. Protiv Sinnera je krenuo odlično, a Talijanu je dopustio samo jednu "break" loptu kroz čitav meč koju je Sinner i iskoristio.

Ovo je Alcarazu drugi trofej na US Openu, a osim toga osvojio je i dva Roland Garrosa i dva Wimbledona. Nedostaje mu još samo titula na Australian Openu gdje mu je najveći uspjeh četvrtfinale. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!
JOŠ JEDAN INCIDENT

VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!

Šef FNC-a, Dražen Forgač, udario je bivšeg borca te organizacije, Abrahama Area. Kako navode svjedoci, Forgač ga je išao ispratiti iz dvorane, ali su se navodno porječkali i počeo je sukob

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025