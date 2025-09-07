Carlos Alcaraz osvojio US Open!

Carlos Alcaraz pobjednik je US Opena. U finalu je na dominantan način pobijedio Jannika Sinnera za 6-2, 3-6, 6-1 i 6-4 te osvojio svoju šestu titulu na Grand Slam turnirima.

U polufinalu je Španjolac nadigrao Novaka Đokovića 3-0 u setovima, a prije toga je bez izgubljenog seta izbacio sve suparnike na putu do trofeja. Protiv Sinnera je krenuo odlično, a Talijanu je dopustio samo jednu "break" loptu kroz čitav meč koju je Sinner i iskoristio.

Ovo je Alcarazu drugi trofej na US Openu, a osim toga osvojio je i dva Roland Garrosa i dva Wimbledona. Nedostaje mu još samo titula na Australian Openu gdje mu je najveći uspjeh četvrtfinale.