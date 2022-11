'Čarobni Modrić': Ovako se Fifa naklonila hrvatskom maestru

ODBROJAVANJE DO SP-A

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Odigrao je nezaboravan turnir u Rusiji i vodio Hrvatsku do povijesnog srebra. Bio je to vrhunac njegove karijere, na klupskom planu osvojio je sve, no falio je taj dodatni reprezentativni začin

Još samo 12 dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u Kataru, prvog u povijesti koji se neće igrati na ljeto. Nestrpljivi su navijači i reprezentativci, a Fifa svaki dan objavljuje posebne trenutke, ali i igrače koji su obilježili povijest svjetskih prvenstava. Foto: Igor Soban/PIXSELL Jedan od njih je i hrvatski maestro Luka Modrić. Fifa se prigodnim videozapisom naklonila našem čarobnjaku. Odigrao je nezaboravan turnir u Rusiji i vodio Hrvatsku do povijesnog srebra. Bio je to vrhunac njegove karijere, na klupskom planu osvojio je sve, no falio je taj dodatni reprezentativni začin. Htio je nešto napraviti s Hrvatskom i usrećiti sugrađane. Scena iz metropole gdje je naše reprezentativce dočekalo više od pola milijuna ljudi, govori sama za sebe. Foto: Igor Soban/PIXSELL Veliko priznanje stiglo je i njemu. Proglašen je najboljim igračem Mundijala pa je nekoliko mjeseci kasnije dobio i prestižnu Zlatnu loptu. Modrić će Hrvatsku predvoditi i u Kataru. Prvenstvo otvaramo 23. studenog protiv Maroka, a potom slijede susreti s Kanadom i Belgijom. Najčitaniji članci