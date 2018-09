Casemirova 'šamarčina' Luki: Zlatnu loptu dao bih Ronaldu

Real Madrid bez prevelikih problema svladao je polufinalista prošlosezonske lige prvaka, Romu. Gol u prvom pa još dva u drugom dijelu, a Roma je još i dobro prošla. Odlično je Real izgledao, baš u duhu aktualnog trostrukog europskog prvaka. Liga prvaka mu je očito ogroman magnet. Sa ili bez Cristiana Ronalda, koji je dobio crveni karton u debiju za Juventus u Ligi prvaka.

- Dobili smo lanjskog polufinalista Lige prvaka, moramo cijeniti kakvu smo utakmicu odigrali. Ja bih rekao, gotovo savršenu! Najvažnije je što smo stvorili 30 prilika za gol. Ne znam imamo li tradicionalnu vezu, ali Modrić, Kroos, Isco i ja znamo se jako dugo. Oni imaju impresivnu kvalitetu i sve je lakše s njima. Osjećam se vrlo ugodno igrajući uz njih - rekao je brazilski veznjak Casemiro.

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je Luka Modrić koji je čudesno asistirao Garethu Baleu za drugi gol Reala. Iako potrošen od teške prošle seztone i nastupa na SP-u, Luka se sve više vraća u formu u kojoj je jedan od glavnih igrača Reala. Prepoznao je to i Santiago Bernabeu koji mu je opet skandirao: 'Zlatna lopta, Zlatna lopta'.

- Luka je igrač zbog kojeg se isplati doći na utakmicu. Nije vam žao potrošiti novac za kartu kad on u jednoj akciji izvede nešto naizgled neizvedivo. Ona lopta s očima za Garetha Balea... Luka i druge čini boljima i apsolutno zaslužuje još jednu individualnu nagradu koja slijedi - piše madridska Marca.

No Casemiro ne dijeli to mišljenje.

- Ove je godine Luka bio spektakularan, ali ja bih Zlatnu loptu dao Cristianu Ronaldu jer je bio najbolji kroz cijelu prošlu sezonu - rekao je brazilski veznjak.

E sad, je li mislio na Zlatnu loptu koja se dodjeljuje krajem godine ili Fifinu nagradu 'The Best', koju će Modrić, Ronaldo ili Salah dobiti 24. rujna u Londonu, tko će ga znati.

Mnogima su se pomiješale sve te silne nominacije i nagrade i složit ćete se, prava je ludost da u jednoj kalendarskoj godini imamo tri nagrade za najboljeg igrača.

To su redom Uefina nagrada za najboljeg igrača Europe koju je dobio Luka Modrić, potom Fifina nagrada 'The Best' , za koju se bore isti igrači kao i za Uefinu nagradu, Modrić, Ronaldo i Salah te na kraju Zlatna lopta koja se dodjeljuje krajem godine.

Prije su Zlatnu loptu dodjeljivali Fifa i France Football, ali to je partnerstvo puklo nakon što je Fifa odlučila oformiti svoj izbor. Pa sad nakon svih ovih nagrada vi recite tko je najbolji igrač svijeta prošle godine...

Možda ga ni nema na ovom popisu.