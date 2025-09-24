Obavijesti

TALIJANSKA LEGENDA OTVORENO

Cassano: Za Milanove uspjehe zaslužan je Modrić, a ne Allegri! Što će oni ako se Luka prehladi?

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Ako se Modrić prehladi, Allegri će se vratiti onome što je radio prije. Duga lopta na Rafaela Leaa i nadaj se da će se nešto dogoditi, kaže Antonio Cassano

Antonio Cassano (43), nekoć sjajni talijanski nogometaš, a danas stručni TV komentator, nahvalio je igre Luke Modrića (40) u Milanu.

- Modrić svakoga oko sebe čini boljim i za velik dio Milanovih uspjeha zaslužan je Modrić, a ne Allegri (trener Milana, op. a.). Ako se Modrić prehladi, Allegri će se vratiti onome što je radio prije. Duga lopta na Rafaela Leaa i nadaj se da će se nešto dogoditi - rezonirao je Cassano.

Nastavio je...

- Što se tiče samih utakmica, u Udinama je Milan odigrao sjajnih 95 minuta (pobijedio 3-0, op. a.). Zaslužio je pobijediti Bolognu (pobijedio 1-0), ali Bologna je bila negledljiva, baš kao i Udinese. Možda zasluge za to pripadaju Milanu, ali mislim da su favoriti zasad Napoli i Juventus, a Allegri mi mora pokazati da ono što smo vidjeli nije bila slučajnost. Za mene je to slučajnost - rekao je Cassano.

Tko je Antonio Cassano?

Antonio Cassano bio je talijanski ofenzivni veznjak i napadač. Mogao je napraviti i veću karijeru, ali bio je temperamentan, svađao se s trenerima, predsjednicima klubova, suigračima... Tijekom karijere nastupao je za Bari, Romu, Real Madrid, Sampdoriju, Milan i Inter. U dresu talijanske reprezentacije upisao je 39 nastupa, postigao 10 golova i sudjelovao na nekoliko velikih međunarodnih natjecanja.

