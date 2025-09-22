Legenda Milana usporedila je Luku s još jednom ikonom: 'S takvim nogama on radi razliku'

Milan je u četvrtom kolu Serie A svladao Udinese 3-0 na gostovanju i nastavio sa sjajnim rezultatima na početku sezone. Neočekivano su izgubili prvu utakmicu od Cremonesea, ali su se brzo konsolidirali te pobijedili tri utakmice za redom. Luka Modrić oduševljava sve navijače Milana te s 40 godina pokazuje klasu na terenu, a sve više legendi kluba mu odaje priznanje. Tako se javio i bivši talijanski reprezentativac i igrač Milana, Demetrio Albertini (54) koji je za Gazzettu dello Sport komentirao Rossonere i Modrića.

Na početku je pričao o borbi za naslov i treneru Maxu Allegriju.

- Ne da Milan može, nego se mora boriti za naslov. Kada nosiš dres "rossonera", obvezan si ciljati na maksimum. Prve utakmice prvenstva pokazale su da se Milan može držati pri vrhu - rekao je Albertini te dodao:

- Allegri zna kako se pobjeđuje i kako se gradi nešto. Ako imaš čvrstu skupinu igrača koja te slijedi i dobro radi, puno je lakše prenijeti svoje taktičke ideje. Protiv Bologne i u Udinama vidio sam momčad s jasnim planom. Milan u veznom redu ima jedan od najjačih sastava u ligi. Rekao bih da se može usporediti s Napolijem. Allegriju možda nedostaje nešto u napadu, ali u sredini terena već je pronašao pravu ravnotežu između mladih i iskusnih. A pod iskusnim mislim jasno na tog klasnog igrača koji se zove Modrić.

Zatim se dotaknuo i hrvatskog kapetana.

- Donio je mirnoću i sigurnost ekipi. Samo veliki igrač koji igra na toj poziciji može učiniti da suigrači daju više od očekivanog. S Lukom je sve jednostavnije, i za mlade i za nove. On ne mora juriti za protivnicima, nego dati smisao igri. Trebaju mu polušpice koje se otkrivaju, a on diktira dodavanje. Ne možeš od njega tražiti fizičku izdržljivost 20-godišnjaka ni da trči svih 90 minuta. Ali s takvim nogama on pravi razliku. Usporedba s Pirlom stoji i nije slučajno da su obojica bili polušpice koje su tijekom karijere povukle ulogu unazad kako bi kvalitetu stavile u službu momčadi - komentirao je bivši igrač te nastavio:

- Prije su desetke, od Platinija do Gianninija, bile zaštićene od zadnjih veznih i igrale visoko, a onda su u sredini počeli igrati ljudi poput Ancelottija i mene koji smo mogli biti i radni vezni i kreatori. Pirlo je na toj poziciji promijenio nogomet, a sada Milan ima još jednog šampiona ispred obrane.

Albertini je većinu karijere proveo u Milanu te je s klubom pet puta bio prvak Italije te je 1994. osvojio i Ligu prvaka. Što se tiče Modrića i sadašnjeg Milana, u utorak ih čeka utakmica šesnaestine finala kupa protiv Leccea.