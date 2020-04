'Čast Hrvatima, srpski treneri zapeli su u vremenu i prostoru'

Od 2006. godine, dakle zadnjih 14, mi nismo imali dobrog izbornika. Hajde, bio je tu Sead Hasanefendić, kratko i Ljubo Vranješ, ali svi su drugi bili da ne kažem što, rekao je za Balkan-Handball Petar Nenadić, rukometaš mađarskog Veszprema i, posljednji put na Euru u Hrvatskoj 2018., srpski reprezentativac.

Nenadić je preskočio ovogodišnji Euro na kojemu je Srbija opet, po starom, razočarala, završivši bez boda zadnja u skupini s Hrvatskom, Crnom Gorom i Bjelorusijom. Najbolji igrač Europe u izboru EHF-a 2019. godine na ratnoj je nozi bio s prethodnikom Nenada Peruničića, Jovicom Cvetkovićem, nije u reprezentaciji i vjerojatno neće biti dok hrvatski susjedi ne nađu stranca za izbornika, a za takvim (David Davis?) su i u potrazi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Stranac nam je jedino rješenje, nema drugog izlazaa jer 95 posto srpskih trenera stalo je u vremenu i prostoru. Bilo koji će nam donijeti boljitak. Oni se bave rukometom, zovu naše izbornike, raspituju se od igračima, a naše to baš i ne zanima. Je li to zbog ega ili netko misli da je najpametniji, ne znam - nastavlja Nenadić usporedivši Srbiju s Hrvatskom.

- Zabrinjavajuće je što nama igrači ni ne dolaze, Hrvatska konstantno uvodi nove talente, daje im šansu i svaka čast. Vrhunski Hrvati rade s novim igračima, a kod nas ih je jako malo, a i oni koji valjaju, otići će negdje gdje ne bi trebali.

Hrvatska, uz talente koji dolaze kako kaže Nenadić, ima još nešto što Srbija nema ni ne zna godinama za to - kult reprezentacije.

- Postoji i kod nas igrača krivnja zašto je to tako, nije sporno. Ali nervira me jer nitko neće preuzeti odgovornost, već se sve radi od danas do sutra, nitko nema viziju.