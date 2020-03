Riješen slučaj Štrlek: 'Potpisao sam, Manuel se vraća u repku!'

Naš mi Statut dopušta tu mogućnost i ja sam, naravno, potpisao odluku o dopuštenju Manuelu Štrleku da se stavi na raspolaganje reprezentaciji, otkrio je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac u razgovoru za HRS.

- Štrlek je poslao je molbu Upravnom odboru i Skupštini HRS-a i ispričao se. Kako se bližio rok za prijavu igrača za olimpijske kvalifikacije u Parizu, koje su kasnije otkazane, a, evo, nedavno su i same Olimpijske igre odgođene, bilo je nemoguće u uvjetima prijetnje korona virusa, koji je počeo kreirati naš život, sazvati sjednicu Upravnog odbora ili Skupštine HRS-a. Sada je sve na izborniku Lini Červaru. Ukoliko bude trebao Štrleka, on će ga i pozvati. Inače, jasno je svima, on je sjajan igrač i jako mi je drago da se cijela ta priča završila na ovaj način.

Grahovac je ovime stavio i točku na i "slučaja Štrlek". Veszpremovo lijevo krilo prije tri tjedna poslalo je dopis HRS-u kojim je tražio povratak u reprezentaciju. Ovako je dopis izgledao.

"Ja, Manuel Štrlek, ovim dopisom molim Skupštinu Hrvatskog rukometnog saveza i Upravni odbor HRS-a da ukine odluku vezanu uz moje neigranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, nakon što sam svojom odlukom odbio igrati za reprezentaciju. Spreman sam se staviti na raspolaganje izborniku za predstojeće reprezentativne akcije. Unaprijed zahvaljujem."

Ni Červar ni Zoran Gobac nisu imali ništa protiv, obojica su bila "za", ali sve su prebacili na Savez i proceduru koju je trebalo proći.

- On će biti posljednji igrač koji može iskoristiti ovo pravo. Više nikad nitko neće moći igrati za Hrvatsku kada on to želi - govorio je nedavno Gobac, dok, što se tiče Červara, također više nema prepreka.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

- Jasno je moje mišljenje o njemu i koliko ga cijenim. Pa on je godinama jedno od najboljih lijevih krila na svijetu. Takav igrač Hrvatskoj treba, no neke stvari ne ovise o meni. Ako se se s HRS-om to riješi, onda će Manuel opet biti u momčadi.

S obzirom na novonastalu situaciju i odgodu Olimpijskih igara, postavilo se pitanje i ostanka Červara na klupi i sljedeće godine. Lino želi ostati, ali za razgovor ima vremena.

- Znam da to sve zanima. I logično mi je. Gospodin Červar je trenutačno naš izbornik. O tim novim okolnostima nismo razgovarali jer odluka MOO i organizatora Igara donesena je prije dva dana. Ponovit ću još jedanput, najvažnije je da svi budemo zdravi. O svemu drugom ćemo razgovarati, bit će vremena, kada se vratimo "normalnom“ životu - kaže Grahovac.