PSG-u prijeti raskol: Neymar i Mbappé okrenuli leđa Cavaniju!

Ove sezone PSG izgleda zaista zastrašujuće. U devet utakmica francuskog prvenstva ostvarili su isto toliko pobjeda, a gol razlika je zaista impresivna 36-2.

U Ligi prvaka su razbili Crvenu Zvezdu sa 6-1, a doživjeli su jedan poraz. Od Liverpoola na Anfieldu kada je Firmino u 92. minuti zabio za pobjedu (3-2).

Međutim, iako to sve izgleda super, divno, krasno, L'Equipe navodi kako je situacija u Parizu alarmantna. Prema njihovim navodima, glavne dvije zvijezde kluba Neymar i Mbappé urotili su se protiv Cavanija.

Ugledni francuski list iznio je vrlo zanimljive statističke podatke koji pokazuju da zaista nešto ne štima među trojicom igrača iz napada PSG-a.

Prema L'Equipeovim navodima u ovoj sezoni je čak 25% Neymarovih dodavanja bilo upućeno prema Mbappéu, a svega 0,5% prema Cavaniju. S druge strane, Mbappé je 31% svojih dodavanja uputio prema Neymaru, a tek 5% prema Cavaniju.

