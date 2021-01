Hrvatska je odradila najuvjerljiviju utakmicu na rukometnom SP-u, barem što se konačnog vodstva tiče (+10). Bahrein praktički nije imao šanse na startu drugog kruga u Kairu (28-18).

- Ova utakmica je bila naše najbolje izdanje na ovom prvenstvu. Sve je funkcioniralo, odlični golmani, obrana čvrsta, pokretljiva, s dosta kontakta. Zabijali smo jeftine, lagane golove iz kontre i polukontre i to je Hrvatska na kojoj smo gradili sve uspjehe u posljednjih nekoliko godina. Ovako koncentrirani trebamo nastaviti i dalje - rekao je legendarni hrvatski reprezentativac Patrik Ćavar (49) za Sport Klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se provode naši rukometaši

Argentinci slijede u subotu, a dobijemo li ih, već smo u četvrtfinalu. No ne smijemo se tu opustiti, upozorava Pako.

- Naravno da gledam prema četvrtfinalu, svi očekujemo od naših da uđu u završnu borbu. Argentina? Uspio sam uhvatiti malo njihovih sažetaka. Dobra, solidna momčad. Nikako ih ne smijemo podcijeniti, trebamo imati pristup kao protiv Bahreina. Očekujem pobjedu i onda se potući s Dancima. Ne trebamo kalkulirati ni birati protivnika, trebamo odigrati najbolje što možemo da vidimo gdje smo.

Kad dođe do nokaut-faze, sve ostalo mora pasti u vodu. Još se sjećamo kako smo prošli u četvrtfinalu SP-a 2007. protiv Francuske u Njemačkoj, kad smo igrali možda i najljepši rukomet... Osim te jedne utakmice.

- To je dio natjecanja u kojem nema Angole, Japana, slabijih reprezentacija i onda ćemo vidjeti gdje vrijedimo. Počeli smo lošije prvenstvo, nakon Japana i Angole išao je nivo prema gore. Katar nije nimalo naivan, još smo bolji bili protiv Bahreina i očekujem da držimo ovaj nivo - kaže Ćavar.

Vratio nam se Igor Karačić. Doduše, nije puno igrao, ali njegova prisutnost na terenu znači.

- On je u pravom izdanju ogroman plus, kao i Šego. Marin je na dvije utakmice bio odličan. Ne znam u kakvoj je formi Karačić, ali imat će u ovih četiri, pet dana vremena podići formu. Jako nam znači pravi playmaker koji povezuje lijevu i desnu stranu. Radi puno toga što rukometni laici ne vide. Naprimjer, izvlači fintom igrača, radi višak i daje lijevo ili desno. Trebamo ga spremnog i zdravog, on nam je jako bitna struktura za ovo prvenstvo.

Protiv Bahreina se opet istaknuo i Ivan Martinović, zabio je četiri komada i imao nekoliko majstorskih asistencija.

- Jako mi se svidio. Radi se o kompletnom igraču. Odličan napadač, visok, ima bombu u lijevoj ruci, može zabiti s devet, deset metara. Raduje me i što zna igrati, to sam vidio protiv Bahreina. Imao je par dobrih dodavanja, kad ju je zavrtio do lijevog vanjskog, kad je dao do desnog krila... Ne znam igra li u klubu obranu, ali u reprezentaciji može dosta napredovati. On se isprofilirao u prvog beka reprezentacije na ovom SP-u. Prvi je on, drugi je Šebetić i Čupić može odigrati kratku rolu - kaže Ćavar.

Švedska, Slovenija, Rusija, Egipat. Prođemo li uspješno Argentince, neka od tih reprezentacija stajat će nam na putu u polufinale.

- Nikad nisam razmišljao protiv koga igrati, tako se i naši reprezentativci trebaju postaviti. Imamo dosta oružja uhvatiti se u koštac sa svakim i nebitno mi je tko će biti na drugoj strani terena u završnici prvenstva - zaključio je Ćavar za Sport Klub.