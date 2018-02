Cibona šokirala Zadar! Žorić imao 30 koševa i 14 skokova

U finalu Kupa Krešimira Ćosića igrat će branitelj naslova Cedevita i Cibona.

Cedevita je u prvom polufinalu u Zadru teže od očekivanog svladala Zabok 66-59 (12-17, 18-9, 18-17, 18-16), dok je Cibona iznenadila domaćina 73-61 (18-16, 22-14, 16-13, 17-18) na krilima senzacionalnog Luke Žorića koji je zabio 30 koševa uz 14 skokova za prvi finale Kupa nakon čak pet godina.

Dvoboj Zadra i Cibone protekao je u stalnom vodstvu zagrebačkog sastava. Domaćini su se nekoliko puta uspijevali vraćati iz dvoznamenkastog zaostatka, ali ipak nisu uspjeli ostvariti preokret. Cibona je na krilima sjajnog Luke Žorića povela 18-6, no Zadar se serijom 10-0 uspio vratiti u igru već do kraja prve četvrtine. nakon što se početkom drugog dijela igralo ravnopravno, Cibona se u samoj završnici tricama Karla Uljarevića i Domagoja Bošnjaka odvojila na vodstvo 40-30 na poluvremenu.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Početkom nastavka Cibona je vodila i s 14 razlike, ali Zadar se niti tada nije predavao te se zahvaljujući velikoj seriji Šime Špralje uspio primaknuti na 61-57 četiri i pol minute prije kraja. No, potom je Špralja napravio peti prekršaj, a Cibona je odgovorila serijom 12-0 u kojoj su ključne bile dvije trice mladog Uljarevića.

Osim Žorića, sjajan je u redovima Cibone bio Karlo Uljarević s 14 koševa.

Kod Zadra je najučinkovitiji bio novi igrač Steven Gray s 15 poena. Posljednji put Cibona i Cedevita posljednji su put u finalu igrali 2013. u KC "Dražen Petrović", a Cibona je slavila sa 77-76. Finale će se igrati u subotu od 18 sati.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zabok bio na korak do senzacije

Četverostruki uzastopni pobjednik Kupa Cedevita plasirala se u sedmi uzastopni finale u dramatičnoj završnici protiv daleko slabije, ali inspiriranog suparnika.

Zabok se minutu i pol prije kraja primaknuo samo na jedan poen razlike (59-58), a nakon što je Karlo Žganec pogodio oba slobodna bacanja za 61-58 u sljedećem napadu Zaboka Lovro Buljević imao je 40-ak sekundi prije isteka vremena otvoreni šut za tricu.

No, nije bio precizan dok je potom Will Cherry pogodio tricu za Cedevitu kojom je velikog favorita ipak doveo do pobjede. Inače, Zabok je iskoristio opušteni ulazak Cedevite u utakmicu i stekao prednost u prvih 10 minuta. Nakon što se Cedevita stabilizirala, nekoliko je puta uspijevala ostvariti i prednost od 10 razlike (41-31, 46-36, 53-43), no Zabočani su se odbijali predati.

Filip Krušlin sa 19 i Will Cherry sa 13 koševa bili su najefikasniji kod Cedevite, dok su Zabok predvodili Petar Marić sa 17 ubačaja i igrač Cedevite na posudbi u Zaboku Lovro Buljević sa 14 poena i osam skokova.