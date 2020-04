Čeferin: Tko prekine ligu, neće igrati u Europi sljedeće sezone!

Svakodnevni život u Europi je pod znakom stop već tjednima. Pandemija korona virusa broji već više od milijun zaraženih diljem svijeta, a pitanje je kada će doći sami vrhunac. Države zbrajaju štete u ekonomiji i gospodarstvu, a istim problemima bave se i sportski klubovi koji iz dana u dan ulaze s istom mišlju, a to je kako preživjeti, a ne bankrotirati.

Nogometna prvenstva su prekinuta diljem Europe i igra se još samo u Bjelorusiji. Lopte miruju još od sredine ožujka, a velika vjerojatnost je da će se to nastaviti još mjesecima. Uefa je na sastanku u srijedu u suradnji s 55 nogometnih saveza donijela odluku da neće prekidati sezonu i prvake proglašavati po trenutnom stanju na tablici, a prema njima, nogomet će se nastaviti čim to budu uvjeti dozvolili i to pred praznim tribinama, a očekuje se da će to biti tek negdje oko lipnja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

To znači da će će početak sljedeće sezone biti značajno odgođen. No neke lige ne žele živjeti u neizvjesnosti pa je tako belgijski nogometni savez odlučio prekinuti prvenstvo i proglasiti prvake po aktualnom stanju na tablici, a to bi bio Club Brugge koji ima 15 bodova više od drugoplasiranog Genta. Ali predsjednik Uefe Aleksander Čeferin se ne slaže s tim i poslao im je ultimatum. Okej, prekinite prvenstvo, ali vaši klubovi neće igrati u Europi!

- Možemo razgovarati o materijalnoj šteti klubova koji organiziraju nogometne utakmice. Utakmice bez navijača sigurno nisu iste. Moramo biti svjesni da se cijeli svijet nalazi u specifičnoj situaciji. Još je bolje igrati utakmice na TV-u nego uopće ne igrati utakmice. Oni koji će samovoljno odlučiti završiti sezonu, sljedeće sezone možda neće igrati u europskim natjecanjima - rekao je Čeferin za RTV Sloveniju.

Koliku je štetu korona virus napravio nogometu?

- S jedne strane, nogomet je jedna od rijetkih industrija na svijetu u kojoj se rad potpuno zaustavio. Troškovi, naravno, i dalje postoje. S druge strane, također je istina da će se problem oko nogometa riješiti prilično brzo. Teško je reći hoće li to potrajati mjesecima ili godinama. Sve ovisi o tome kada će se kriza završiti i možemo se ponovno početi igrati. Potpredsjednici su dobili prilično neobičan prijedlog da odobre trošenje prilično velikog iznosa od Fife. Namijenjen je onima koji će ga trebati, a mi odlučujemo kome će ga trebati. Ovo je bila neobična situacija i uspostavili smo radnu grupu koja će točno utvrditi posljedice krize. Na Uefi moramo vidjeti kako možemo završiti sezonu. Moramo pričekati dok ne završimo europska natjecanja i državna prvenstva, a onda ćemo vidjeti gdje smo - kaže Slovenac.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Europsko prvenstvo je prebačeno na 2021. godinu, a uz to je Uefa potpuno izmijenila kalendar natjecanja za reprezentacije. Mnoga prvenstva diljem svijeta muče se također s istom situacijom, ali jesu li i oni pretrpjeli štetu kao i europski klubovi?

- Problemi su prilično slični, ali odnosi su potpuno različiti. Europski nogomet donosi najviše novca, ali istovremeno su troškovi najviši. Europski klubovi vjerojatno će biti najteže pogođeni.

Nogomet, sport i svijet i dalje žive u neizvojesnosti. 'Naganjanje' po travnjacima je zasada samo san, ali nadamo se da će netko upaliti prekidač i izvaditi nas iz ove noćne more koja je pogodila svijet. Prvo je najbitnije riješiti širenje virusa i vratiti život u normalu, a onda će sve ostalo doći, uključujući i nogomet...