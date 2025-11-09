Obavijesti

OSVRNUO SE NA MODRIĆA

Čeferin o igraču Milana: Rekao mi je da ga ne zanima veća zarada nego da želi dugo igrati

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Beograd: Sastanak Aleksandra Vučića s Aleksandrom Ceferinom | Foto: A.K./ATA Images/PIXSELL

- Vjerujem da se u Europi još uvijek može dobro zaraditi. Igrač kojeg neću imenovati, ali koji je došao igrati u Milanu i iz mog je kraja, rekao mi je da ga ne zanima zarada malo više novca - otkrio je predsjednik Uefe

Predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin gostovao je na prestižnom talijanskom Sveučilištu Bocconi u Milanu u sklopu Nogometnog poslovnog foruma. Slovenac je tijekom govora o financijama u nogometu i otkrio jedan detalj o velikom transferu.

- Vjerujem da se u Europi još uvijek može dobro zaraditi. Igrač kojeg neću imenovati, ali koji je došao igrati u Milanu i iz mog je kraja, rekao mi je da ga ne zanima zarada malo više novca, već želi igrati na najvišoj razini što je dulje moguće - otkrio je predsjednik Uefe. 

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Iako nije konkretno rekao da je riječ o Modriću, mnogi su to dali zaključiti jer je hrvatski veznjak ovog ljeta potpisao za 'rossonere', prenose talijanski mediji. 

Osvajač Zlatne lopte do sada je upisao 12 nastupa za momčad Massimiliana Allegrija, zabio je jedan gol u pobjedi protiv Bologne 1-0 i ostvario dvije asistencije. Iz Reala je došao kao slobodan igrač, a godišnja plaća u talijanskom klubu mu iznosi 7.4 milijuna eura. 

