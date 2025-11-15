Čeka nas nesanica i duge noći! Evo u kojim bi se terminima trebale igrati utakmice na SP-u

Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku donosi istinsku revoluciju u svijetu nogometa. S rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice i 16 gradova domaćina, bit će to najveći i najkompleksniji turnir u povijesti. Iako Fifa još nije službeno potvrdila sve detalje, ugledni svjetski mediji prenijeli su najvjerojatnije termine odigravanja utakmica, a oni za hrvatske navijače znače samo jedno, a to su neprospavane noći i ranojutarnja buđenja uz nogometni spektakl.

Prema informacijama koje su procurile u javnost, utakmice grupne faze, koja će trajati od 11. do 27. lipnja, igrat će se u četiri različita termina. Po srednjoeuropskom ljetnom vremenu, koje se koristi i u Hrvatskoj, termini bi trebali biti sljedeći:

Prva utakmica u 18 sati

Druga utakmica u 21 sati

Treća utakmica u ponoć

Četvrta utakmica u 3 sata ujutro

Ovakav raspored omogućit će odigravanje četiri utakmice dnevno, što znači da će ljubitelji nogometa imati gotovo neprekidan program. Prvi susret dana bit će u kasno poslijepodne, drugi u udarnom večernjem terminu, no prava poslastica za najzagriženije gledatelje počet će tek kada većina Europe utone u san.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Dvije najatraktivnije utakmice dana, barem što se tiče lokalnog vremena odigravanja, prenosit će se iza ponoći i u ranim jutarnjim satima.

Vrućina i vremenske zone diktiraju raspored

Zašto su termini postavljeni tako kasno za europsku publiku? Glavni razlozi su geografska rasprostranjenost turnira i, prije svega, zaštita zdravlja igrača. Prvenstvo se igra u 16 gradova raspoređenih u čak četiri vremenske zone od istočne do zapadne obale SAD-a.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Rani termini po našem vremenu, poput 18 sati ili 21 sat znače da bi se utakmice na američkom kontinentu igrale u podne ili rano poslijepodne, kada su ljetne temperature najviše i često nepodnošljive. Kako bi se izbjegli ekstremni uvjeti u gradovima poput Dallasa, Miamija ili Houstona, gdje temperature redovito prelaze sigurnosne pragove, organizatori su ključne utakmice pomaknuli u kasnije sate po lokalnom vremenu.

Za navijače u Hrvatskoj to izravno znači prijenose usred noći. Primjerice, utakmica koja se igra u Los Angelesu u 20 sati po lokalnom vremenu, u Hrvatskoj će se gledati u 5 sati ujutro.

Konačna potvrda stiže nakon ždrijeba

Treba naglasiti da su ovo još uvijek neslužbeni termini. Fifa će konačan i detaljan raspored s točnim satnicama objaviti tek nakon službenog ždrijeba skupina, koji je zakazan za 5. prosinca u Washingtonu.

Tada će se, osim protivnika, znati i gradovi u kojima će pojedine reprezentacije igrati svoje utakmice, što će omogućiti finaliziranje satnica koje će uzeti u obzir sve logističke i klimatske faktore.