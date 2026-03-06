SVE O NOVOJ SEZONI FORMULE 1 PLUS+

Čeka nas nikad luđa F1 sezona! Vozači se bune, a nitko ne zna što očekivati od novih bolida...

Piše Luka Tunjić,

Novi prvak Lando Norris i ulazak Cadillaca i Audija obilježavaju novu F1 sezonu! RTL donosi prijenose besplatno, a prijeti otkazivanje utrka na Bliskom Istoku. Verstappen, Hamilton i nova pravila jamče napetost