Foto: MARK PETERSON/REUTERS
Čeka nas nikad luđa F1 sezona! Vozači se bune, a nitko ne zna što očekivati od novih bolida...

Piše Luka Tunjić,

Novi prvak Lando Norris i ulazak Cadillaca i Audija obilježavaju novu F1 sezonu! RTL donosi prijenose besplatno, a prijeti otkazivanje utrka na Bliskom Istoku. Verstappen, Hamilton i nova pravila jamče napetost

Nova sezona Formule 1 počinje s novookrunjenim svjetskim prvakom, Landom Norrisom, nakon četverogodišnje dominacije Maxa Verstappena. Nakon deset godina u sport je ušao i potpuno nova te neovisna ekipa, riječ o američkom Cadillacu, koji je tako proširio grid Formule 1 na 11 konstruktora. Nakon desetljeća oklijevanja, u oktanski cirkus konačno se uključio i automobilistički div Audi. Stvarno je puno toga za "probaviti" u novoj sezoni, koja počinje ovog vikenda.

