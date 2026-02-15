Obavijesti

Sport

Komentari 1
RASPORED U ITALIJI

Čeka nas već deveti dan Zimskih olimpijskih igara! Zrinkin debi u Italiji, nastupaju i naši biatlonci

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 5 min
Čeka nas već deveti dan Zimskih olimpijskih igara! Zrinkin debi u Italiji, nastupaju i naši biatlonci
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatske uzdanice Ljutić i Vučinić bore se za zlato u veleslalomu! U Livignu se očekuje spektakl u freestyle skijanju. Biatlon, hokej i skijaški skokovi garantiraju adrenalin nedjelje

Admiral

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo ušle su u drugi tjedan, a deveti dan natjecanja, ova nedjelja, donosi bogati program u kojem ćemo imati i hrvatske uzdanice. Zrinka Ljutić (22) i Pia Vučinić (16) nastupit će u olimpijskom veleslalomu (10 sati prva vožnja, 13.30 sati druga vožnja, HRT 2), Matija Legović i Krešimir Crnković natječu se u biatlonskoj utrci od 12,5 km dohvatno, dok će Anika Kožica sudjelovati u utrci od 10 kilometara.

POGLEDAJTE GALERIJU:

44
Foto: HRT/Screenshot

Nedjeljni raspored nudi ponešto za svakoga: povijesne trenutke u skijaškim skokovima, premijeru nove discipline u skeletonu, dramatične završnice u biatlonu i skijaškom trčanju te ključne dvoboje u najpopularnijim momčadskim sportovima.

U TORINU FOTO Suze Ivice Kostelića prije točno 20 godina obišle su svijet. Osvojio je srebro na Igrama
FOTO Suze Ivice Kostelića prije točno 20 godina obišle su svijet. Osvojio je srebro na Igrama

Sva svjetla bit će uperena prema stazi Tofane u Cortini d'Ampezzo, gdje će se najbolje svjetske skijašice boriti za titulu olimpijske pobjednice u veleslalomu. Nakon što je Šveđanka Sara Hector iznenađujuće uzela zlato u Pekingu, iskoristivši pogrešku Mikaele Shiffrin, konkurencija je ove sezone iznimno jaka. Očekuje se neizvjesna bitka u dvije vožnje.

Alpine Skiing: PwC Tremblant World Cup
Foto: Eric Bolte/REUTERS

U Livignu će se, pak, dijeliti medalje u freestyle skijanju, točnije u disciplini dual moguls za muškarce. Kanađanin Mikael Kingsbury, peterostruki svjetski prvak i jedan od najvećih svih vremena, glavni je favorit za osvajanje prvog olimpijskog zlata u ovoj atraktivnoj disciplini. Njegov najveći suparnik trebao bi biti Japanac Ikuma Horishima, jedini skijaš koji ga je uspio pobijediti na svjetskim prvenstvima u posljednjem desetljeću. Finala su na rasporedu od 10:30.

Ljubitelje nordijskih disciplina očekuje prava poslastica. U Anterselvi su na programu biatlonske potjere: prvo će muškarci u 11:15 krenuti u lov na 12,5 kilometara, a zatim će u 14:45 na stazu izaći i žene na dionici od deset kilometara. U Teseru, dijelu Val di Fiemmea, održat će se jedna od najprestižnijih utrka skijaškog trčanja, muška štafeta 4 puta po 7,5 kilometara.

Nedjelja će biti upisana u povijest i po dva nova olimpijska događaja. U Cortini će se prvi put održati natjecanje mješovitih timova u skeletonu, disciplini koja kombinira brzinu muških i ženskih natjecatelja na ledenoj stazi. Finalne vožnje počinju u 18:00 sati.

Skeleton - Women Heat 4
Foto: Annegret Hilse/REUTERS

U Predazzu će se ispisati još jedna stranica povijesti, jer će se skijašice skakačice po prvi put na Igrama boriti za medalje na velikoj skakaonici. Očekuje se da će glavnu riječ voditi Slovenka Nika Prevc, a finale je zakazano za 18:45. U Livignu će se održati i finale mješovitih timova u snowboard crossu.

Nedjelja donosi i rasplet grupne faze muškog hokejaškog turnira. Nakon povratka NHL zvijezda, turnir je opravdao sva očekivanja, a posljednji dan donosi nekoliko ključnih dvoboja. Derbi dana igra se u 21:10, kada će snage odmjeriti Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Kanađani će svoj posao protiv Francuske pokušati odraditi u 16:40. Samo pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana momčad idu izravno u četvrtfinale, dok ostali moraju u doigravanje.

Ice Hockey - Women's Play-offs Quarterfinals - Canada vs Germany
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

U milanskom Mediolanum Forumu započinje natjecanje u umjetničkom klizanju za sportske parove. Kratki program na rasporedu je u 19:45, a među favoritima se ističe kanadski par Deanna Stellato-Dudek i Maxime Deschamps. U Fiera Milano Rho dvorani održat će se finale brzog klizanja na 500 metara za žene, dok u Cortini prve dvije vožnje odrađuju vozačice boba u disciplini monobob. Uzbuđenja neće nedostajati ni u curlingu, gdje se nastavljaju napeti dvoboji u grupnoj fazi natjecanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Sestra Tamara zabrinuto je pratila Zubčićev nastup bez naočala na Olimpijskim igrama

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026