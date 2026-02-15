Čeka nas već deveti dan Zimskih olimpijskih igara! Zrinkin debi u Italiji, nastupaju i naši biatlonci

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo ušle su u drugi tjedan, a deveti dan natjecanja, ova nedjelja, donosi bogati program u kojem ćemo imati i hrvatske uzdanice. Zrinka Ljutić (22) i Pia Vučinić (16) nastupit će u olimpijskom veleslalomu (10 sati prva vožnja, 13.30 sati druga vožnja, HRT 2), Matija Legović i Krešimir Crnković natječu se u biatlonskoj utrci od 12,5 km dohvatno, dok će Anika Kožica sudjelovati u utrci od 10 kilometara.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nedjeljni raspored nudi ponešto za svakoga: povijesne trenutke u skijaškim skokovima, premijeru nove discipline u skeletonu, dramatične završnice u biatlonu i skijaškom trčanju te ključne dvoboje u najpopularnijim momčadskim sportovima.

Sva svjetla bit će uperena prema stazi Tofane u Cortini d'Ampezzo, gdje će se najbolje svjetske skijašice boriti za titulu olimpijske pobjednice u veleslalomu. Nakon što je Šveđanka Sara Hector iznenađujuće uzela zlato u Pekingu, iskoristivši pogrešku Mikaele Shiffrin, konkurencija je ove sezone iznimno jaka. Očekuje se neizvjesna bitka u dvije vožnje.

Foto: Eric Bolte/REUTERS

U Livignu će se, pak, dijeliti medalje u freestyle skijanju, točnije u disciplini dual moguls za muškarce. Kanađanin Mikael Kingsbury, peterostruki svjetski prvak i jedan od najvećih svih vremena, glavni je favorit za osvajanje prvog olimpijskog zlata u ovoj atraktivnoj disciplini. Njegov najveći suparnik trebao bi biti Japanac Ikuma Horishima, jedini skijaš koji ga je uspio pobijediti na svjetskim prvenstvima u posljednjem desetljeću. Finala su na rasporedu od 10:30.

Ljubitelje nordijskih disciplina očekuje prava poslastica. U Anterselvi su na programu biatlonske potjere: prvo će muškarci u 11:15 krenuti u lov na 12,5 kilometara, a zatim će u 14:45 na stazu izaći i žene na dionici od deset kilometara. U Teseru, dijelu Val di Fiemmea, održat će se jedna od najprestižnijih utrka skijaškog trčanja, muška štafeta 4 puta po 7,5 kilometara.

Nedjelja će biti upisana u povijest i po dva nova olimpijska događaja. U Cortini će se prvi put održati natjecanje mješovitih timova u skeletonu, disciplini koja kombinira brzinu muških i ženskih natjecatelja na ledenoj stazi. Finalne vožnje počinju u 18:00 sati.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

U Predazzu će se ispisati još jedna stranica povijesti, jer će se skijašice skakačice po prvi put na Igrama boriti za medalje na velikoj skakaonici. Očekuje se da će glavnu riječ voditi Slovenka Nika Prevc, a finale je zakazano za 18:45. U Livignu će se održati i finale mješovitih timova u snowboard crossu.

Nedjelja donosi i rasplet grupne faze muškog hokejaškog turnira. Nakon povratka NHL zvijezda, turnir je opravdao sva očekivanja, a posljednji dan donosi nekoliko ključnih dvoboja. Derbi dana igra se u 21:10, kada će snage odmjeriti Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Kanađani će svoj posao protiv Francuske pokušati odraditi u 16:40. Samo pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana momčad idu izravno u četvrtfinale, dok ostali moraju u doigravanje.

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS

U milanskom Mediolanum Forumu započinje natjecanje u umjetničkom klizanju za sportske parove. Kratki program na rasporedu je u 19:45, a među favoritima se ističe kanadski par Deanna Stellato-Dudek i Maxime Deschamps. U Fiera Milano Rho dvorani održat će se finale brzog klizanja na 500 metara za žene, dok u Cortini prve dvije vožnje odrađuju vozačice boba u disciplini monobob. Uzbuđenja neće nedostajati ni u curlingu, gdje se nastavljaju napeti dvoboji u grupnoj fazi natjecanja.