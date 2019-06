'Čekaj, kakvo je ovo slikanje?' Velšani se opet zabavljaju...

'Pa što je ovo, zašto se oni ovako slikaju', zapitali su se mnogi ljudi na tribinama u Osijeku kada su vidjeli ekipu Walesa. Momčadska slikanja prije utakmica nekima su dosadna jer se moraju odraditi iz protokola, a neki to iskoriste kako bi se zabavili. Kao naprimjer Velšani. Još na Euru 2016. godine u Francuskoj Velšani su se slikali prije utakmice u raznim formacijama, i mnogi su se zapitali 'pa zašto oni to rade, što se događa'.

Isto su ponovili i protiv Hrvatske gdje su su opet stavili niz upitnika nad glavama navijača. Mnogima je slikanje dosadno, a takvo je bilo i Velšanima pa su se odlučili malo zabaviti.

Wales enjoy the pre-match team photo pic.twitter.com/1rCIBLcJER — Who Ate All The Pies (@waatpies) 9. listopada 2016.

- Davno smo vidjeli da nam poziranje u normalnom stavu ne ide. Nismo dobri u tome. Zapravo, užasno ispadamo na takvim fotografijama. Pa smo odlučili da ćemo se ubuduće slikati u grupnoj pozi i rasporedu kakvi nam padnu na pamet toga dana, neposredno prije izlaska na teren. Nismo praznovjerni, ali sviđa nam se ovako i više se ne namjeravamo slikati u normalnoj pozi - rekao je John Ledley.

Foto: Robin Parker/Press Association/PIXSELL

Za poziranja se ne dogovaraju, nego jednostavno stanu onako kako im dođe i oduševe sve. Kao i uvijek

I istina. Na Euru je to bila provjerena formula jer su se probili do polufinala, a s istom metodom su nastavili i u ostalim utakmicama. No u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo im baš 'zafkancija' prije utakmica nije pomogla te su utakmice iz Rusije gledali na TV-u, no treba priznati da su nam tamo falili velški zafrkanti.

Zabavno momčadsko slikanje su ponovili i protiv Hrvatske i to u formaciji 4-7...

Foto: Adam Davy/Press Association/PIXSELL

Njihovo slikanje bila je prava misterija na Euru u Francuskoj, a nitko od igrača nije htio otkriti zašto to rade. Sad smo otkrili i shvatili ih u potpunosti. Pa kome se da slikati svaku utakmicu u istoj pozi. Pametni ljudi željnji zabave i zafrkancije...

No znaju se oni i normalno uslikati kada im baš i nije do zafkancije.