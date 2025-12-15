Obavijesti

Čekaj, tko je sada prvi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte gaf koji je nasmijao društvene mreže...

Foto: HRT

Smiješan gaf se dogodio se na televiziji. Na grafici koja pokazuje tablicu HNL-a poredak klubova bio je dobar, ali su grbovi uz imena bili potpuno krivi. Tako je Dinamo postao Hajduk, a Hajduk Dinamo

Čudan gaf dogodio se Hrvatskoj radioteleviziji u Dnevniku. U sportskim minutama pokazivali su sažetke utakmice Slaven Belupa i Dinama te prvih 15 minuta susreta između Istre i Rijeke koji je prekinut zbog magle, a nakon toga veliki previd. Na ekranu je osvanula tablica nakon 17. kola, a na njoj puno grešaka.

Naime, HRT je dobro poredao imena klubova, ali je zamijenio grbove. Tako na prvom mjestu piše Dinamo, a uz njega je grb Hajduka i obratno! Na trećem mjestu zaista je Slaven Belupo, ali je uz njega grb Varaždina. Kad se bolje pogleda tablica, grb i ime ispravno su povezani samo kod Osijeka, Vukovara, Istre i Gorice. Netko od grafičara nije pazio, ljudi na internetu su primijetili i sada su krenule brojne šale na račun HRT-a. Posebno bode u oči zamjena grbova Dinama i Hajduka, a to su i naglasili ljudi na društvenim mrežama. Gaf koji se svima može dogoditi, ali internet je se malo odlučio zezati.

Foto: HRT

Pogledajte tu tablicu i prekrite grbove, to je pravo stanje. Dinamo je pobjedom nad Slavenom odgovorio Hajduku i vratio se na prvo mjesto. Vukovar se odvojio s dna pobjedom nad Varaždinom, a Osijek je ostao sam samcat zakucan na dno. Veliki problemi se događaju u gradu na Dravi, a izlaz se ne vidi. Prije zimske pauze odigrat će se još jedno kolo, dok će Istra i Rijeka nastaviti utakmicu 17. kola u siječnju.

