Evo dečki, ovo je putokaz kako se igra u Rijeci i onda iz Rijeke ide u bogatije klubove... Tibor Halilović (25), dvije godine s nama. Odličan igrač i još bolji čovjek. Tibore, hvala ti i sretno.

Tim je riječima sjajnog veznjaka s Rujevice u nizozemski Heerenveen ispratio Rijekin sportski direktor Ivan Mance. Pred cijelom svlačionicom, punom klinaca kojima je jasno naglašeno na koga se mogu i trebaju ugledati.

POGLEDAJTE VIDEO: Halilović, 'Evo ga: trofej'!

Tibor je odradio prve treninge u novom dresu, u četvrtak već kandidira za sastav u domaćoj utakmici s Waalwijkom. A put do Nizozemske bio je dug skoro pola godine, ispunjen oporavkom od ozljede pa petodnevnim kidanjem živaca u hotelu u Heerenveenu zbog obvezne samoizolacije.

- Je, morao sam čekati zbog pandemije korona virusa. Sve je bilo dogovoreno, znam da me ljudi već dugo prate i žele, ali sam u hotelskoj sobi tih pet dana... Svašta čovjeku padne na pamet, a meni se svakim novim satom sve više po glavi motalo 'Nije gotovo dok ne potpišemo. A što ako ne potpišemo'?! - smije se Halilović sam sebi, iz iste te sobe razgovarajući za 24sata.

Živog me pojeli u Dupcu

Odličan igrač, sjajan sportaš i vrhunski mladi čovjek. Jedan od onih o kojima će se na Kvarneru zauvijek pričati isključivo i jedino u superlativima.

- Da, ali u Zagrebu sam zbog vas imao problema - kaže nam Tibor pa na čuđenje s druge strane prasne u smijeh.

- Dočekali ste me nespremnog na prvoj press-konferenciji s pitanjem 'Rijeka ili Dubec, gdje je ljepše?', a ja onako na prvu ispalio 'Rijeka, jer ima more'! Skoro su me pojeli kad sam nakon toga prvi put došao doma. Rijeka zauvijek ostaje posebna, sad imam još jedan divan grad i ljude u srcu, ali Zagreb je Zagreb. Samo da i to razjasnim sad kad nisam ni u Rijeci, ni u Dupcu tj. Zagrebu - smije se Halilović.

Kako smo ih nakantali...

- Dolazak u Rijeku bio je vrhunski potez. Pun pogodak u svakom smislu. Od prvog dana sam srastao s momčadi, klubom i gradom. Kad bi' sad krenuo nabrajati sve kojima bi bilo ljudski zahvaliti se, ne bih stao do ujutro. I zato: hvala Rijeko, hvala Riječani!

Najljepši trenutak? Gol za Kup u Šibeniku?

- Da, dobar izbor. Ali kako zaboraviti gol Dinamu u finalu godinu dana ranije, isto u finalu koje smo dobili i osvojili trofej? Pa gol Gentu, pa gol Hajduku kad smo ih u Splitu nakantali 4-0? Pa dvije pobjede nad Aberdeenom, trijumf nad Alkmaarom, skandiranja navijača... Nemoguće je odabrati samo jedan trenutak, nema šanse.

Čekali su me i vjerovali u mene

Zašto baš Heerenveen?

- Bilo je ponuda iz Španjolske, iz Turske, s dosta strana, ali ovi ljudi iz Heerenveena su me stvarno htjeli. Trener, sportski direktor. Sve je bilo dogovoreno i trebao sam već ljetos otići i onda se ozlijedim baš na utakmici nakon koje je trebalo potpisati! I opet su me čekali, pratili, vjerovali u mene, nakon gotovo pola godine opet ponovili ponudu. To vrijedi više od nekog možda jačeg ugovora na nekoj drugoj strani.

Postoji još jedan jako važan moment?

- Doveli su me da igram, a ne da budem 'jedan od'. Poznata 'desetka' Siem de Jong, golman Mulder i kapetan Veerman. To su tri jedina iskusnija igrača, a sad sam ja sa mojih 25 u toj kategoriji, sve ostalo su mladi dečki kojima treba pomoći i na terenu i u svlačionici. Uz nogometnu kvalitetu bitne su i ljudske, a Nizozemci su i to u meni prepoznali. Tako da... Ima jako puno motiva zbog kojih baš Heerenveen.

Johnny Hansen

Pitali su vas na predstavljanju za prezimenjaka koji je igrao tamo...

- Da, rekao da sam Alen i ja imamo isto prezime, ali rod smo neki daljnji, daleki. No čuo sam se s njim, imao je samo riječi hvale za klub i grad, tj. gradić. Tu je igrao i Danijel Pranjić. Cijeni se hrvatske nogometaše.

Sami ste u Nizozemskoj ili...?

- Cura je sa mnom, ali će se vratiti u Hrvatsku pozavršavati neke formalnosti, spakirati sve do kraja pa doći u Heerenveen. Bar se nadam, takav je dogovor - smije se Tibor.

Johnny Hansen, trener?

- Pričali smo telefonom. I sad i kad sam bio u toj 'živce-drapajućoj' samoizolaciji. Igra se 4-3-3 ili 4-2-3-1, vidi me onako kako i ja sam sebe vidim. 'Box to box' veznjak, a po potrebi na bilo kojoj poziciji u veznom redu. Ambicija je dohvatiti plasman u Europu. Sad smo jedno mjesto 'ispod crte', doveden sam da i u tome pomognem.

Bišćan & Rožman

U Rijeci vas je dočekao Igor Bišćan, a ispratio Simon Rožman.

- I bez ikakve demagogije, ne znam o kome bi ljepše govorio: s punim pravom. Bišćan nije imao ni najmanje zadrške pružiti mi podršku i povjerenje u trenutku moje karijere koji mi je dotad bio najteži. A Rožman... Evo opet, ne znam je li bolji trener ili čovjek! Obojica su mladi, a puni znanja, veliki radnici, pošteni i ljudski i profesionalno. Idu prema velikim trenerskim karijerama.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljanje u Nizozemskoj

Dakle i ovaj promptni pogled unazad otkriva samo dobre stvari?

- Ma Rijeka je jedan jako zdravi klub, zdrava sredina koja daje šansu svakome da pokaže što zna, s povjerenjem, a ne onim mačem nad glavom zbog bilo kakve pogreške. Jako kvalitetno se bira igrače željne dokazivanje i napretka u karijeri. Svi guraju u istom smjeru, zajedno. Kažem, od prvog dana sam prihvaćen, navijači i svi Riječani su mi iskazali poštovanje, a ja se nadam da sam im na to uzvratio i dobrim igrama i jednakim poštivanjem njihovog kluba i grada.

Putokaz klincima

Na koliko godina ste potpisali za Heerenveen, jeste li opet odabrali 'osmicu' na leđima?

- 'Osmica' je bila zauzeta pa sam uzeo broj 44, 'četiri plus četiri'. A ugovor je na 3.5 godine, bez ikakvih dodatnih uvjeta. Nema 1.5+2 i sličnih dodataka. Predsjednik Mišković za HNL odlično kaže da je to 'razvojna liga'. Na određeni način meni to može biti i Eredivisie. Prije ili kasnije put do jačeg kluba i(li) jače lige.

Tibi 'z Dupca... Samo 25 godina, ali putokaz klincima kako se sportski i ljudski raste i na koji način ide prema ispunjenju svojih nogometnih snova.