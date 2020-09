Čeko: Život mi se promijenio nakon tog skoka! Aračić: Ma on može čak i preko 8,50 metara...

Kad se cijeli svijet bori protiv nacionalizma i rasizma, ne bi smjelo biti ovakve diskriminacije. Sve bi sportaše trebalo jednako tretirati. U disciplinama kojih nema u Dijamantnoj ligi rezultati su odmah lošiji. Motivacija nije ista, kuka Sandra Perković

<p><strong>Sandra Perković</strong>, to je valjda jasno, nema konkurencije u svijetu, pa je samim time nema ni na Hanžeku. Hrvatska zvijezda jedna je od najboljih atletičarki svih vremena, no Hrvatska je na Hanžeku dobila još jednu zvijezdu, Marka Čeku.</p><p>Mašina iz Knina natječe se u tri discipline, na 100 i 200 metara te u skoku u dalj, gdje je postao tek četvrti Hrvat koji je preskočio magičnu granicu od osam metara. Bilo je to na nedavnom Prvenstvu Hrvatske.</p><p>- Dečko je jako drag i jako dobar sportaš, on i njegov trener u tome su 100 posto i iznimno mi je drago da netko iz male sredine postigne takve uspjehe - govori nam <strong>Luka Aračić</strong>, jedan od četvorice Hrvata koji su preskočili osam metara.</p><p> Lukinih 8,12 metara bio je državni rekord godinu dana, dok <strong>Siniša Ergotić</strong> nije prešao 8,23 metra.</p><p> - Ma skok u dalj je, uz bacanje kugle, naša najjača muška disciplina, tu uvijek imamo dobre atletičare. Prugovečki je skočio osam metara nakon Siniše i mene, a bilo je još skokova blizu te granice ili preko, uz nešto jači vjetar - nastavlja Aračić, danas atletski trener.</p><p> Koliko daleko može <strong>Marko Čeko</strong>?</p><p> - Tek je na početku i može još puno napredovati. Nije jednostavno doći na top svjetsku razinu jer kod nas je atletika slabo razvijena. Treba imati uvjete i puno se toga poklopiti. Po talentu sigurno može puno, zbog brzine i konstitucije na svojih 195 cm visine, uz dobar trening i zdravlje, može skočiti i do 8,50 metara!</p><p> Visina mu je, kaže Aračić, prednost jer je Marko čvrst, jak i brz. No teško će ostati vrhunski u više disciplina.</p><p> - I sam je rekao da će se brzo morati odlučiti za jednu disciplinu jer teško je trenirati više njih. U juniorima je to dobro, ali kasnije teško - zaključio je Aračić.</p><p>Da, možda bi se i morao odlučiti za jednu disciplinu, no Marko ne razmišlja tako.</p><p>- Spreman sam naporno trenirati kako bih skinuo hrvatski rekord od 8,23, kao i rekorde na 100 i 200 metara - kaže Marko Čeko.</p><p>Do Prvenstva Hrvatske bio je relativno nepoznat, no nakon što je skočio osam metara, život mu se, kaže, preokrenuo.</p><p>- Sve mi je nekako čudno. Prije mjesec dana nitko me nije spominjao, a sad se sve promijenilo u jedan dan. Zovu me mediji, bili smo i na prijemu kod župana u Šibeniku, imam na rasporedu gostovanja u talk-showovima... Ne znam, morat ću se naviknuti - kaže Kninjanin.</p><p>U atletici je, a tako je u većini sportskih priča, završio slučajno.</p><p>- Počeo sam trenirati 2008. s prijateljem, ali nisam imao velike planove. Bilo je to više radi igre. Onda sam počeo osvajati medalje, a trener me pohvalio tek kad sam osvojio 50 medalja! Prijatelji su odustali, a ja sam ostao. I kad sam na prvenstvu preskočio osam metara, baš su mi od srca čestitali jer su znali da su i oni dio te priče - kaže Marko.</p><p>S trenerom Draženom Lasićem ima odličan odnos.</p><p>- Družimo se redovito, nekad odem do njega na roštilj, a nakon treninga odemo na piće. Ali nisam se skroz opustio. Ne govorim mu ‘ti’. Poštujem ga kao trenera.</p><p>Naravno, uz Marka, zvijezda Hanžeka bila je Sandra Perković, ali od nje smo navikli na pobjede. Točnije, ona je nas navikla na zlata. Hanžekovićev memorijal za nju je bio prvo i posljednje natjecanje ovog ljeta.</p><p>- Teško mi je palo jer sam osjećala da imam bolji hitac u rukama - rekla je Sandra, koja je pobijedila hicem 64,67 metara.</p><p>Sandra je prokomentirala i izbacivanje diska iz Dijamantne lige.</p><p>- Uopće mi se to ne sviđa, iako to nije situacija samo s diskom - kaže Sandra i nastavlja:</p><p>- Danas, kad se cijeli svijet bori protiv nacionalizma i rasizma, ne bi smjelo biti ovakve diskriminacije. Sve bi sportaše trebalo jednako tretirati. Pogledajte, u disciplinama kojih nema u Dijamantnoj ligi rezultati su odmah lošiji. Stvar je da motivacija jednostavno nije ista. Kad se na jednome mjestu skupi deset najboljih na svijetu, normalno je da se svi borimo za prvo mjesto. I da su rezultati odmah bolji. Ovako se više ne možemo susresti na mitinzima i to više nije to. Valjda su očekivali da će izbacivanjem nekih disciplina dobiti na popularnosti, a dobili su sasvim suprotno - rekla je Sandra, koja je nastupila, vjerovali ili ne, nakon dugih šest mjeseci stanke...</p>