Celje je novi prvak Slovenije!

Igračima iz Ljubljane bila je potrebna pobjeda za naslov prvaka, ali nisu ju uspjeli ostvariti protiv čvrstog Celja koji je osvojio svoj prvi naslov prvaka Slovenije rezultatom 2-2. Ante Vukušić je završio kao prvi strijelac lige

<p><strong>Celje </strong>je novi prvak <strong>Slovenije </strong>i to prvi puta u svojoj povijesti! Nogometaši Celja su na domaćem terenu remizirali s <strong>Olimpijom </strong>rezultatom 2-2 i tako potopili sve nade momčadi <strong>Dine Skendera</strong> za titulom, iako je veći dio sezone držala prvo mjesto i ima najraspoloženijeg strijelca prvenstva <strong>Antu Vukušića</strong> u svojim redovima. </p><p>Prvih 45 minuta domaćini su dominirali travnjakom. Prvi strijelac na susretu bio je Luka <strong>Kerin </strong>za domaće, a nije se činilo da će 'zeleni' doći do izjednačenja. </p><p>U drugome dijelu kao da je netko Olimpiji šapnuo: "Hej, ovo je utakmica za prvaka" pa su se naglo momci iz Ljubljane probudili. Tako je u 58. minuti izjednačio Timi <strong>Elsnik</strong>, no to i dalje nije bilo dovoljno za titulu budući da je Olimpiji samo pobjeda igrala ulogu. U 64. minuti naš Dario <strong>Vizinger </strong>je vratio prednost Celju, ali onda je Timi Elsnik još jednom poentirao prije kraja i poravnao rezultat na semaforu.</p><p>Bilo je to dovoljno za povijesni podvig domaće momčadi kojoj je izjednačen rezultat bio dovoljan za podizanje pehara, a gosti uz sav trud nisu uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist.</p><p>A Olimpija je na kraju izgubila i drugo mjesto jer preskočio ju je Maribor, koji vodi <strong>Sergej Jakirović</strong>, pobjedom 4-1 kod Aluminija.</p><p>Momčad Celja prema Transfermarktu vrijedi svega šest milijuna eura, trener je Dušan Kosić (49), a igraju Hrvati Josip Čalušić, Karlo Plantak, <strong>Dario Vizinger</strong> i Ivan Božić, koji je na posudbi iz Dinama.</p><p><strong>Ante Vukušić</strong> završio je sezonu kao prvi strijelac lige s 26 golova, Vizinger je drugi s 22. </p>