Celje triput vodilo u Albaniji, ali nije uspjelo pobijediti u LP-u

U prvom susretu 2. pretkola nogometne Lige prvaka albanski klub Egnatija i slovensko Celje su odigrali 3-3. Bila je to sjajna utakmica albanskog i slovenskog prvaka. Egnatija je povela, Celje je potom vodilo 2-1 i 3-2, a susret je na koncu završio 3-3.

Za sastav iz Rrogozhinea strijelci su bili Eneo Bitri (7), Fernando Medeiros (58) i Ibrahim Diabate (78), dok je za Celje dva gola zabio Mario Kvesić (45, 66), a među strijelce se upisao i Armandas Kučys (54).

Uzvratni susret je 28. srpnja u Celju.