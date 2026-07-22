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Celje triput vodilo u Albaniji, ali nije uspjelo pobijediti u LP-u

Piše HINA,
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Celje triput vodilo u Albaniji, ali nije uspjelo pobijediti u LP-u
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Celje je prije europske utakmice započelo i nastup u slovenskom prvenstvu, ali sezonu nije otvorilo na najbolji način jer je kod kuće remiziralo s Murom 2-2

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U prvom susretu 2. pretkola nogometne Lige prvaka albanski klub Egnatija i slovensko Celje su odigrali 3-3. Bila je to sjajna utakmica albanskog i slovenskog prvaka. Egnatija je povela, Celje je potom vodilo 2-1 i 3-2, a susret je na koncu završio 3-3.

Za sastav iz Rrogozhinea strijelci su bili Eneo Bitri (7), Fernando Medeiros (58) i Ibrahim Diabate (78), dok je za Celje dva gola zabio Mario Kvesić (45, 66), a među strijelce se upisao i Armandas Kučys (54).

Uzvratni susret je 28. srpnja u Celju.

Rezultati prvih utakmica drugog pretkola nogometne Lige prvaka: 
Omonia - Kairat Almaty          1-0 (Andreou 13)
Levski Sofija - Universitatea   1-0 (Dimitrov 8)
Egnatia - Celje                 3-3 (Bitri 7, Medeiros 58, Diabate 78 / Kvesić 45, 66, Kučys 54) 
U utorak:
Mjallby -  Lincoln Red Imps     3-0 (Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31)
Iberia ⁠1999 - Slovan Bratislava 0-2 (Nporar 25, Yirajang 31)
Sabah - KuPS                    1-0 (Simić 45+1)
Ararat - Shamrock Rovers        2-0 (Lima 51, Banjaqui 80)
AGF - Lech Poznanj              1-4 (Arnstad 55 / Ishak 29, Walemark 42, 65 Yegbe 61)
Thun - DINAMO                   1-1 (Labeau 20 / Zajc 86)
Fenerbahče - Gornik Zabrzece    1-0 (Talisca 37)
Sturm - Hearts                  4-0 (Stankovič 4, ⁠Mitchell 50, Weinhandl 53, J. Heil 59)
KI - Kauno Žalgiris             0-0
Vikingur - Hapoel Be'er Sheva   2-1 (Hansen 48, 86 / Kangwa 51)
Larne - Crvena zvezda           0-4 (Duarte 26-11m, 67, Kostov 55, Cham 85)

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