Celje je prije europske utakmice započelo i nastup u slovenskom prvenstvu, ali sezonu nije otvorilo na najbolji način jer je kod kuće remiziralo s Murom 2-2
LOŠ POČETAK DOIGRAVANJA
Celje triput vodilo u Albaniji, ali nije uspjelo pobijediti u LP-u
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U prvom susretu 2. pretkola nogometne Lige prvaka albanski klub Egnatija i slovensko Celje su odigrali 3-3. Bila je to sjajna utakmica albanskog i slovenskog prvaka. Egnatija je povela, Celje je potom vodilo 2-1 i 3-2, a susret je na koncu završio 3-3.
Za sastav iz Rrogozhinea strijelci su bili Eneo Bitri (7), Fernando Medeiros (58) i Ibrahim Diabate (78), dok je za Celje dva gola zabio Mario Kvesić (45, 66), a među strijelce se upisao i Armandas Kučys (54).
Uzvratni susret je 28. srpnja u Celju.
Rezultati prvih utakmica drugog pretkola nogometne Lige prvaka: Omonia - Kairat Almaty 1-0 (Andreou 13) Levski Sofija - Universitatea 1-0 (Dimitrov 8) Egnatia - Celje 3-3 (Bitri 7, Medeiros 58, Diabate 78 / Kvesić 45, 66, Kučys 54) U utorak: Mjallby - Lincoln Red Imps 3-0 (Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31) Iberia 1999 - Slovan Bratislava 0-2 (Nporar 25, Yirajang 31) Sabah - KuPS 1-0 (Simić 45+1) Ararat - Shamrock Rovers 2-0 (Lima 51, Banjaqui 80) AGF - Lech Poznanj 1-4 (Arnstad 55 / Ishak 29, Walemark 42, 65 Yegbe 61) Thun - DINAMO 1-1 (Labeau 20 / Zajc 86) Fenerbahče - Gornik Zabrzece 1-0 (Talisca 37) Sturm - Hearts 4-0 (Stankovič 4, Mitchell 50, Weinhandl 53, J. Heil 59) KI - Kauno Žalgiris 0-0 Vikingur - Hapoel Be'er Sheva 2-1 (Hansen 48, 86 / Kangwa 51) Larne - Crvena zvezda 0-4 (Duarte 26-11m, 67, Kostov 55, Cham 85)
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