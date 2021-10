Večerao sam s predsjednikom Barcelone Joanom Laportom i s predsjednikom Real Madrida, Florentinom Perezom. Laporta je htio potpisati CVC, ali Perez ga je nagovorio da to ne učini. Požurivao me oko potpisa jer je Messi bio sve nervozniji zbog ugovora, a Laporta mi je rekao da ima svoj stav i ne može prodati klub tako lako. No, siguran sam da je Perez iza svega toga, rekao je predsjednik La Lige Javier Tebas španjolskim medijima.

Iako je Lionel Messi (34) već neko vrijeme član francuskog PSG-a, ne stišava se pompa oko njegovog odlaska iz Barcelone koja ove sezone izgleda jako loše. Nisu više ni sjena one momčadi koju je predvodio čudesni Argentinac, a našli su se i u velikim financijskim problemima te su umjesto očekivane dobiti, završili skoro pola milijarde eura u gubitku.

I sam Messi je rekao da je imao namjeru nastaviti karijeru u Barceloni, ali do toga nije došlo. Javnosti je predstavljeno da je to u onom trenutku bilo nemoguće, kako su brojni igrači i članovi kluba pristali na smanjenje plaće da 'blaugrana' može funkcionirati i registrirati pojačanja za novu sezonu, ali očito to nije sva istina.

Da pojasnimo izjavu predsjednika La lige, spomenuti CVC je britanski investicijski fond koji je namjeravao kupiti Barcelonu, a da se to dogodilo, Katalonci bi imali dovoljno novca da prebrode spomenutu situaciju. No, to se nije dogodilo, Barcelona izgleda jako loše, a Messi uživa u PSG-u.

A kako kaže čelni čovjek španjolske lige, prste je u tome imao - predsjednik Reala...