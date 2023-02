Hajduk htio vratiti Tomu Bašića na Poljud, no Lazio ih je odbio!

Čelnici Hajduka željeli su u ovom prijelaznom roku vratiti Tomu Bašića na Poljud, no od cijelog posla na koncu ipak neće biti ništa. Razlog je to što Lazio želi zadržati Bašića u svojim redovima, zbog čega su odbili ponude nekoliko klubova iz Lige petica, pa tako i interes Hajduka. Bašić dakle sigurno ostaje u Rimu, a o daljnjim koracima u njegovoj karijeri više bismo trebali saznati na ljeto, nakon završetka tekuće sezone.

Bašić nije u potpunosti zadovoljan statusom u momčadi Lazia, doduše stalno je u konkurenciji, ali Maurizio Sarri ga uglavnom uvodi s klupe. U tekućoj je sezoni skupio 19 nastupa, no želio bi igrati važniju ulogu u momčadi. Iz krugova bliskih igraču saznali smo da on nije imao ništa protiv odlaska, no Lazio je digao branu i odlučio ga zadržati. Nisu istiniti niti informacije da ga je klub stavio na transfer listu.

Podsjetimo, Bašić je s Poljuda otišao u ljeto 2018. godine u Bordeaux u transferu vrijednom 3.8 milijuna eura i vrlo brzo je postao standardan. No nakon pandemije korona virusa francuski velikan upao je u financijske probleme i bio je prisiljen prodati svoje najbolje igrače, među njima i Bašića, koji je imao status povremenog reprezentativca.

Bašić se preselio u redove Lazia u ljeto 2021. godine u transferu vrijednom 7 milijuna eura, a u međuvremenu mu je narasla i tržišna vrijednost, pa je danas jednako toliko vrijedan prema procjeni Transfermarkta. Bašića ugovor veže s Lazijom do ljeta 2026. godine i bez dogovora s klubom ne može mijenjati sredinu. Lazio je trenutno na šestom mjestu Serie A, zadnjem koji vodi u europska natjecanja.

