Celtic je po 43. put osvojio Škotski kup pobjedom 3-1 protiv Dunfermlinea. Maeda i Engels zabili su u prvom poluvremenu, a Iheanacho je potvrdio pobjedu
DVOSTRUKA KRUNA
Celtic je nakon lige uzeo i Kup!
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Celtica po 43. su put osvojili Škotski kup 3-1 pobjedom protiv drugoligaša Dunfermline Athletica u finalu igranom na Hampden Parku.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Celtic je ostvario dva gola prednosti već u prvih 45 minuta kada su mrežu Dunfermlinea tresli Maeda i Engels. Pobjedu je praktički potvrdio Iheanacho golom za 3-0, da bi Cooper bio strijelac počasnog gola za Dunfermline.
Prije tjedan dana Celtic je osvojio i svoj 56. naslov škotskog prvaka pa ovu sezonu opet može smatrati uspješnom. Dunfermline je, pak, ostao na dva osvojena Kupa, oba još iz 60-ih godina prošlog stoljeća (1961. i 1968. godina).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku