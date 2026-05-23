Celtic je nakon lige uzeo i Kup!

Nogometaši Celtica po 43. su put osvojili Škotski kup 3-1 pobjedom protiv drugoligaša Dunfermline Athletica u finalu igranom na Hampden Parku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Dinamo - Celtic 0-0: 'Modri' na Maksimiru podijelili bodove sa Škotima. Prolazak i dalje visi... | Video: 24sata/Video

Celtic je ostvario dva gola prednosti već u prvih 45 minuta kada su mrežu Dunfermlinea tresli Maeda i Engels. Pobjedu je praktički potvrdio Iheanacho golom za 3-0, da bi Cooper bio strijelac počasnog gola za Dunfermline.

Foto: Lee Smith

Prije tjedan dana Celtic je osvojio i svoj 56. naslov škotskog prvaka pa ovu sezonu opet može smatrati uspješnom. Dunfermline je, pak, ostao na dva osvojena Kupa, oba još iz 60-ih godina prošlog stoljeća (1961. i 1968. godina).