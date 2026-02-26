Zvezda usred Beograda ispustila prednost protiv Lillea! Preokret Mađara protiv Ludogoreca

Stuttgart u osmini finala Europske lige unatoč porazu od Celtica! Celtic zabio nakon 28 sekundi, ali Stuttgart imao prednost iz Glasgowa. Ferencvaroš prošao dalje uz preokret protiv Ludogoreca
Nogometaši Stuttgarta izborili su plasman u osminu finala Europske lige premda su u uzvratnom dvoboju play-offa izgubili pred svojim navijačima od Celtica sa 0-1. Stuttgart je sav posao obavio u Glasgowu gdje je slavio sa 4-0 pa je uzvrat bio praktički formalnost.
Škotski velikan je poveo već u 28. sekundi utakmice golom Lukea McCowana. Yang je povukao po krilu dodavši u sredinu do Adamua koji je produžio do McCowana, a ovaj sjajno pogodio za 1-0. Ipak, daleko je to od rekorda ovog natjecanja.
Najbrži gol u povijesti Europske lige postigao je češki veznjak Jan Sykora koji je u rujnu 2016. u dresu Slovana iz Libereca zatresao mrežu protiv Qarabaga nakon svega 10.6 sekundi susreta. Bio je to susret iz skupine, a na koncu je završio 2-2.
Makedonski veznjak Eljif Elmas zabio je za Napoli u rujnu 2021. gol protiv moskovskog Spartaka nakon 12.6 sekundi, no ruski sastav je slavio sa 3-2.
Treći najbrži gol u Europskoj ligi zabio je Vitolo u 3-1 pobjedi Seville protiv Villarreala. Mrežu "Žute podmornice" je zatresao nakon 13.2 sekunde.
Najbrži golovi u Europskoj ligi
1.) 10.69 s Jan Sykora (Qarabag - Slovan Liberec 2-2, 15. rujna 2016
2.) 12.60 s Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3, 30. rujna 2021.
3.) 13.21 s Vitolo (Villarreal 1-3 Sevilla, 12. ožujka 2015.
4.) 15.19 s Ismael Blanco (AEK Atena - Bate Borisov 2-2, 5. studenog 2009.
5.) 16.88 s Keita Balda (Ludogorets - Lazio 3-3, 27. veljače 2014.
Bio je to šok za domaćine, no Stuttgart je vrlo brzo pohvatao konce igre i do kraja poluvremena je dominirao sa 65 posto posjeda lopte. Celtic se disciplinirano branio, ali je rijetko izlazio u kontranapade.
U drugom poluvremenu Stuttgart je stvorio nekoliko prilika za postizanje gola, ali nije uspio zabiti gol. Domaćin je u 76. minuti uspio zatresti škotsku mrežu, ali je pogodak Deniza Undava poništen zbog zaleđa.
Dalje ide i Ferencvaroš koji je pobijedio Ludogorec sa 2-0 nadoknadivši 1-2 poraz iz prve utakmice.
Gavriela Kanichowsky je u 14. minuti doveo domaćine do prednosti, a na 2-0 je povećao Kristoffer Zachariassen u 31. minuti. Mađarski sastav je u 51. minuti imao veliku priliku, ali je Lenny Joseph pogodio vratnicu.
Lille srušio Zvezdu u Beogradu
Francuski prvoligaš Lille ostvario je nevjerojatan preokret protiv Crvene zvezde u Beogradu i nakon produžetaka osigurao plasman u osminu finala Uefine Europske lige. Nakon poraza 1-0 u prvoj utakmici na svom terenu, momčad trenera Brune Génésija odigrala je fantastičnu utakmicu i pobjedom 2-0 nakon 120 minuta izborila prolazak dalje.
Ova pobjeda ima posebnu težinu za francuski klub, koji je tek prije nekoliko dana prekinuo katastrofalan niz od deset utakmica bez pobjede, u kojem su upisali čak osam poraza i dva remija. Trijumf od 1-0 protiv Angersa, golom veterana Oliviera Girouda iz penala, očito je bio nagovještaj boljih dana.
Upravo je Giroud bio ključan i u Beogradu, gdje je već u četvrtoj minuti zabio gol i time anulirao prednost Crvene zvezde iz prvog susreta. Rezultat se nije mijenjao do kraja regularnog dijela, pa je utakmica otišla u produžetke, gdje je Lille pokazao više snage i koncentracije te drugim golom potvrdio prolazak. Pobjeda je veliko olakšanje za trenera Brunu Génésija, koji je bio pod velikim pritiskom javnosti i navijača zbog loših rezultata na početku 2026. godine.
