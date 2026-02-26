Zvezda usred Beograda ispustila prednost protiv Lillea! Preokret Mađara protiv Ludogoreca

Nogometaši Stuttgarta izborili su plasman u osminu finala Europske lige premda su u uzvratnom dvoboju play-offa izgubili pred svojim navijačima od Celtica sa 0-1. Stuttgart je sav posao obavio u Glasgowu gdje je slavio sa 4-0 pa je uzvrat bio praktički formalnost.

Škotski velikan je poveo već u 28. sekundi utakmice golom Lukea McCowana. Yang je povukao po krilu dodavši u sredinu do Adamua koji je produžio do McCowana, a ovaj sjajno pogodio za 1-0. Ipak, daleko je to od rekorda ovog natjecanja.

Najbrži gol u povijesti Europske lige postigao je češki veznjak Jan Sykora koji je u rujnu 2016. u dresu Slovana iz Libereca zatresao mrežu protiv Qarabaga nakon svega 10.6 sekundi susreta. Bio je to susret iz skupine, a na koncu je završio 2-2.

Makedonski veznjak Eljif Elmas zabio je za Napoli u rujnu 2021. gol protiv moskovskog Spartaka nakon 12.6 sekundi, no ruski sastav je slavio sa 3-2.

Treći najbrži gol u Europskoj ligi zabio je Vitolo u 3-1 pobjedi Seville protiv Villarreala. Mrežu "Žute podmornice" je zatresao nakon 13.2 sekunde.

Najbrži golovi u Europskoj ligi

1.) 10.69 s Jan Sykora (Qarabag - Slovan Liberec 2-2, 15. rujna 2016

2.) 12.60 s Eljif Elmas (Napoli - Spartak Moskva 2-3, 30. rujna 2021.

3.) 13.21 s Vitolo (Villarreal 1-3 Sevilla, 12. ožujka 2015.

4.) 15.19 s Ismael Blanco (AEK Atena - Bate Borisov 2-2, 5. studenog 2009.

5.) 16.88 s Keita Balda (Ludogorets - Lazio 3-3, 27. veljače 2014.

Bio je to šok za domaćine, no Stuttgart je vrlo brzo pohvatao konce igre i do kraja poluvremena je dominirao sa 65 posto posjeda lopte. Celtic se disciplinirano branio, ali je rijetko izlazio u kontranapade.

U drugom poluvremenu Stuttgart je stvorio nekoliko prilika za postizanje gola, ali nije uspio zabiti gol. Domaćin je u 76. minuti uspio zatresti škotsku mrežu, ali je pogodak Deniza Undava poništen zbog zaleđa.

Dalje ide i Ferencvaroš koji je pobijedio Ludogorec sa 2-0 nadoknadivši 1-2 poraz iz prve utakmice.

Gavriela Kanichowsky je u 14. minuti doveo domaćine do prednosti, a na 2-0 je povećao Kristoffer Zachariassen u 31. minuti. Mađarski sastav je u 51. minuti imao veliku priliku, ali je Lenny Joseph pogodio vratnicu.

Lille srušio Zvezdu u Beogradu

Francuski prvoligaš Lille ostvario je nevjerojatan preokret protiv Crvene zvezde u Beogradu i nakon produžetaka osigurao plasman u osminu finala Uefine Europske lige. Nakon poraza 1-0 u prvoj utakmici na svom terenu, momčad trenera Brune Génésija odigrala je fantastičnu utakmicu i pobjedom 2-0 nakon 120 minuta izborila prolazak dalje.

Ova pobjeda ima posebnu težinu za francuski klub, koji je tek prije nekoliko dana prekinuo katastrofalan niz od deset utakmica bez pobjede, u kojem su upisali čak osam poraza i dva remija. Trijumf od 1-0 protiv Angersa, golom veterana Oliviera Girouda iz penala, očito je bio nagovještaj boljih dana.

Upravo je Giroud bio ključan i u Beogradu, gdje je već u četvrtoj minuti zabio gol i time anulirao prednost Crvene zvezde iz prvog susreta. Rezultat se nije mijenjao do kraja regularnog dijela, pa je utakmica otišla u produžetke, gdje je Lille pokazao više snage i koncentracije te drugim golom potvrdio prolazak. Pobjeda je veliko olakšanje za trenera Brunu Génésija, koji je bio pod velikim pritiskom javnosti i navijača zbog loših rezultata na početku 2026. godine.