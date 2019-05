Čemu sve ovo!? Pa kakvo je to ponašanje na utakmici pionira

Ono što je trebalo biti praznik nogometa pretvorilo se u katastrofu. Pioniri Hajduka i Osijeka (2-3) igrali su finale Kupa, no utakmica je ostala u drugom planu. Podsjetimo, glavni sudac Ante Čuljak isključio je dva igrača Hajduka i odlučio postati jedan od glavnih aktera te utakmice.

Nećemo ulaziti u to je li to bilo dosuđeno prestrogo ili opravdano, makar je za ne povjerovati da je sudac u utakmici u kojoj igraju dječaci od 14 godina podijelio čak 11 žutih kartona!? Od toga su igrači Hajduka dobili devet, uz dva crvena kartona. Pa što su to morala napraviti djeca koja još idu u osnovnu školu da dobiju toliko kartona? Ova utakmica trebala je predstavljati fair play i sport u punom smislu riječi svih koji su sudjelovali u njoj, a zapravo ništa od toga nismo vidjeli.

Nastavak cijele te priče vidjeli smo nakon utakmice kada je jedan igrač Hajduka prigovarao sucu. Isprovocirani Ante Čuljak izletio je iz tunela i krenuo prema dječaku mašući u stilu 'idi tamo, magarče'. Kao da ni to sve nije bilo dovoljno, pobrinuli su se punoljetni gledatelji na tribinama među kojima su bili i roditelji te djece.

[NASRTAJ SUCA NA PIONIRA HAJDUKA] Donosimo Vam video koji komentiramo samo sa jednom riječi - sramota‼️

Oni su svojoj djeci pokazali upravo kako se ne treba ponašati. Derali su se prema sucu 'udri ga', uz mnogobrojne psovke koje ni nećemo spomenuti jer ih uopće ne bi trebali čuti.

Upravo smo dobili snimku u inbox stranice od jednog decka koji igra u pionirima Hajduka koji salju odlicnu poruku svima koji gledaju!!! Tako je decki, kontra zakona kontra zabrana ❤❤

Kakav primjer ti gledatelji daju djeci koja još nisu završila ni osnovnu školu? Ovakvo ponašanje igrača, suca i gledatelja je za svaku osudu i to ne bi uopće trebali viđati u jednom civiliziranom društvu i na prazniku nogometa koji se pretvorio u nešto sasvim drugo.