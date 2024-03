Centar svjetskog veteranskog sporta je u Omišu, ove godine stiže im preko 4.000 gostiju...

Hrvatska se u više navrata dokazala kao jako dobar organizator sportskih događaja na najvišoj razini, i to ne samo na profesionalnoj, nego i na amaterskoj. Najbolji primjer za tu tvrdnju je grupa entuzijasta na čelu sa Splićaninom Mariom Čaljkušićem, koji su do ove godine uspješno organizirali niz sportskih manifestacija, a i ovoga će se proljeća u gradu na ušću Cetine održati tri međunarodna sportska događanja koja će privući preko 4.000 gostiju i osigurati preko 20.000 noćenja. I što je posebno vrijedno, sve će se odvijati u predsezoni, kada hotelski kapaciteti još uvijek nisu popunjeni, a većina gostiju dolazi iz inozemstva.

Riječ je o dobro poznatim projektima, najprije će se u travnju održati Svjetski kup košarkaških veterana, potom mjesec dana kasnije isto natjecanje u konkurenciji rukometaša, da bi u lipnju sve bilo zaokruženo Međunarodnim kampom rukometnih vratara, najvećim i najboljim specijaliziranim kampom za rukometne vratare na svijetu. Upravo je specijalizirani kamp za rukometne vratare i pokrenuo cijelu ovu priču prije 14 godina, kada je Čaljkušić odlučio popuniti prazninu i omogućiti mladim golmanima da uče od najboljih:

- Kroz naš su kamp kao demonstratori prošli velikani poput Thierry Omeyera, Kaspera Hvidta, Rolanda Miklera, Karry Grimsbo, Borka Ristovskog, Vladimira Cupare, Benjamina Burića, Mirka Bašića, Vladimira Vujovića, Nikole Blažička, Dragana Jerkovića, Ivane Kapitanović, Jelene Grubišić, Andresa Wolffa, Viktora Hallgrimssona... te treneri kao što su Urh Kastelic, Haris Porobić, Marina Škrobot, Dino Špiranec, Miloš Čučković, Primož Prošt, Ice Sokoleski, Marton Szekely... Imena govore sama za sebe – kaže Čaljkušić i dodaje:

- Posebnu zahvalu zaslužuju Mirko Alilović, Marin Šego i Filip Ivić, koji su od prvoga dana dio ove priče, ne samo kao redoviti sudionici i treneri koji rade s mladima, nego i ambasadori kampa. Zahvaljujući svima njima Kamp je dosegao najveću svjetsku razinu, postavili smo visoke standarde koje pratimo iz godine u godinu, a svi noviteti koji se pojavljuju u svijetu rukometnih vratara kreću upravo iz Omiša. Cijeli svijet uči od nas, a malo po malo djeca koja su dolazila na prva izdanja kampa ulaze u seniorski rukomet, ostvaruju svoje, ali i naše snove. To je najbolja potvrda da radimo dobre stvari.

Najmasovniji projekt kojeg Čaljkušić vodi je Svjetski kup rukometnih veterana, natjecanje koje se u Omišu odvija već šest godina i koje svake godine obara rekorde. Očekuje se da će na sedmo izdanja Svjetskog kupa stići preko 2.200 sudionika u ženskoj i muškoj konkurenciji, pa će zbog ograničenog kapaciteta omiškog Sportskog centra natjecanje ove godine biti produženo za jedan dan.

- Organizacija natjecanja je dignuta na najvišu razinu koje se ne bi posramila ni svjetska ni europska prvenstva. Dvorana je opremljena LED panelima na kojima se vrte spotovi i detalji utakmica, otvaranju prate laser show, živa glazba i veliki vatromet, po najbolje tri ekipe u svim kategorijama dobivaju posebno dizajnirane medalje izrađene u stilu onih koje dobivaju najbolji na Olimpijskim igrama te unikatne pehare, a posebna pozornost je posvećena večernjim druženjima uz živu glazbu. I sve to u hotelima visoke kategorije, najboljima u Omišu.

Nažalost, hotelski kapaciteti u na području Omiša nisu dovoljni pa smo dio natjecatelja morali prebaciti i u hotele u Makarskoj te ih svaki dan autobusima voziti u SC Ribnjak – kaže Čaljkušić, koji je sa suradnicima prošle godine po prvi put organizirao i Svjetski kup košarkaških veterana. I to je natjecanje odmah rezultirao velikim uspjehom.

- Kroz godine organizacije sličnih projekata stekli smo jako puno iskustva i okupili ozbiljnu grupu ljudi koji su spremni u svakom trenutku preuzeti na sebe dio posla, znaju što je čiji zadatak jer smo "dječje bolesti" odavno preboljeli. Osnaženi ranijim iskustvima i znanjima brzo smo organizirali prvi Svjetski kup košarkaških veterana i sve je prošlo glatko i bez problema. Na sličan način namjeravamo od 2025. organizirati svjetske kupove u još nekim sportovima.

Naravno, u Omišu, jer tu su i infrastruktura, dvorane, hoteli, a grupa ljudi koja i sada radi na projektima spremna je za nove izazove.

- Projekt je u visokoj fazi pripreme, potpisuju se ugovori i rezerviraju kapaciteti, a o svemu ćemo vas obavijestiti podrobnije kad sve bude spremno. Naš slogan je "Game is not over", odnosno "Igra nije gotova", a kako smo krenuli mogli bi ga promijeniti i u "Vidimo se dogodine". Svake godine na Svjetskom kupu rukometnih veterana okuplja se sve više natjecatelja, u istom smjeru idu i košarkaši, Kamp rukometnih vratara redovito je rasprodan godinu unaprijed... Imamo stabilan rast iz godine u godinu i tako namjeravamo i nastaviti. Mogli bi rasti i brže ali ne želimo rast nauštrb kvalitete, jer samo zadovoljni natjecatelji se vraćaju i dogodine – zaključio je organizator Mario Čaljkušić.

