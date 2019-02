Centimetri od smrti! Nije ni stigao trepnuti, bilo je gotovo

Nevjerojatnu sreću imao je Pierre McGuire (57) s NBC-a, kojeg je pak na hokejaškoj utakmici između Tampe i Columbusa u NHL-u promašio za nekoliko centimetara!

POGLEDAJTE DRAMATIČNU SCENU

Crna pločica teška 17 dekagrama može postići brzinu od 170 kilometara na sat i reporter zapravo nije imao nikakve šanse. To najbolje pokazuje njegova reporterova reakcija koja je stigla tek nakon što ga je pak promašio.

Vrhunski golmani u hokeju imaju vrijeme reakcije 0,13 sekundi, brže nego Usain Bolt nakon što se oglasi startni pištolj. Ali i to je često presporo.

Izračunali su da pak ima kinetičku energiju jednaku ispaljenom metku kalibra 0.22 i to ga čini vjerojatno najopasnijim projektilom u svijetu sporta.

Zato su tereni u hokeju ograđeni pleksiglasom i zaštitnim mrežama, kako bi se zaštitili gledatelji, ali klupe su jedini neštićeni dio. Baš je na tom mjestu bio reporter NBC-a u trenutku kad je prema njemu doletio pak i zabio se u objektiv kamere.

- Sve je to dio posla - rekao je NBC-jev komentator.

Sretan novi rođendan, gospodine McGuire!

Holy Close-Call! Pierre Mcguire nearly gets crushed by an errant hockey puck! Wow. 😱 -NBCSN pic.twitter.com/ivwBeKeXR0