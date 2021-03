Da nije bilo Cice Kranjčara i njegovih golova, uvjeren sam da ne bismo postali prvaci i toliko razveselili hrvatski puk.

Rekao je to drhtajućim glasom na Cicinoj komemoraciji Ćiro Blažević. Nije u dvorani bilo nikoga tko se tada nije složio s Ćirom. Pa ni čovjek koji je te slavne, šampionske 1982. zabio više nego Cico.

- Bio sam i na komemoraciji i na sprovodu, cijelo vrijeme uz Mlinku i Džemu (Mustedanagića, nap. a.). Bilo mi je teško zbog noge, boli me, ali morao sam otrpjeti zbog našeg Cice - priča nam Snježan Cerin (66).

Volio fliper i ribolov, odrastao u potleušici

I kako to pomalo nevjerojatno zvuči: generacije nakon tog Dinamova proljeća bolje znaju (za) Cicu (Kranjčar), Mlinku (Mlinarić), Zeku (Zajec), Štefa (Deverić), Tomicu (Ivković), Džemu (Mustedanagić), Maju (Vlak), Cveleta (Cvetković)... nego za Snješka. Igrača bez kojeg, složit će se dinamovci, ne bi bilo naslova, baš kao ni bez Cice.

Ali skromni i samozatajni purger Cerin nikad se nije gurao u prvi plan, niti se isticao feštanjem, pjevanjem, verbalnim akrobacijama... Njegova su okupacija bili samo golovi. Otkako je došao u Dinamo iz Zagrebačkih plavih, kao, objavila je SN revija 1976. godine, dečko koji dobro kugla, uživa u igranju flipera i ribolovu, a odrastao je u potleušici i u džepu ne nosi ni novčić.

- Nazabijao sam se golova u drugoj momčadi Dinama, nekad i sedam na utakmici, ali trener Bazić nije se usudio staviti me u prvu momčad. Bojao se da se ne preplašim. I jesam, bojao sam se da će me prva pogreška vratiti u drugu momčad. Ali kad sam zabio prvi gol, znao sam da više ne ispuštam devetku! – pričao je tada, s 21 godinom, i nastavio:

- Pijem samo cola colu, alkohol sam popio samo na svadbi, slaveći vjenčanje i ulazak u prvu momčad. Ne znam kartati, ne volim tučnjave... Eto, nisu svi dečki s Trnja ljubitelji pića, karata i šake.

Pao razred i radio u 'Čistoći'

Za današnje pojmove, nevjerojatno zvuči da je nogomet u nekom klubu počeo igrati tek s 15 godina!

- Počeo sam kasno jer me po cijeli dan nisu puštali iz škole. Bio sam loš učenik, ponavljao sam 7. razred, onda sam išao za strojobravara i posustao na kraju, nisam položio maturu. Zaposlio sam se potom u "Čistoći", ali nisam vozio kamion, kako pričaju, jer i ne znam voziti, nego sam bio inkasator. Do dolaska u Dinamo - izjavio je tada.

Dugo nije dobio pravu priliku, više je puta dolazio u Dinamo i nikako do šanse.

- Vjerojatno zbog izgleda, jer bio sam mršav, nizak i slabašan, s krevetom 50 kila. Izgledom nisam baš obećavao, a znanje nisu ni provjeravali. Na snagu nisam mogao nego sam morao na tehniku, bio sam vješt s loptom, kao i kad sam kao klinac bježao iz škole na igralište, ludovao za loptom. Pokušao sam i u Hajduku, taman kad je Ivić odlazio u Ajax, i rekli su mi da me sad nema tko primiti i da se vratim u Zagreb pa će me zvati. A Dinamo me htio posuditi Lokomotivi, ali znao sam da se posuđeni igrači nikad ne vraćaju pa sam opet otišao igrati za Trnje.

I onda kad je napokon dočekao šansu, nije otišao s momčadi na pripreme na Plitvice.

Prve pripreme s Dinamom i - pobjegao

- S djevojkom sam trebao biti kum njezinom nećaku pa sam umjesto na Plitvice otišao u Gospić. Da, pogreška zbog koje sam vjerojatno još duže čekao šansu...

Praktički je cijelu karijeru odradio u Dinamu, od 1976. do '86. nosio je plavi dres, odigrao još nešto malo u Kansas Cityju i Klagenfurtu i - pobjegao od nogometa. Nikad trener, nikad menadžer, nikad direktor... Samo navijač. Svog Dinama.

Za koji je zabio 116 golova u 251 utakmici (Kranjčar je imao 125 u 307 nastupa) i te nezaboravne 1981/82. s 19 golova bio prvi strijelac lige.

- Ma to je bila odlična momčad, u kojoj su ipak glavni bili Mlinka i Cico - i danas će skromno Cerin.

Iako je golovima izravno donio sedam bodova (pobjeda se bodovala s dva boda), a na listi strijelaca iza su ostali Edin Bahtić iz Željezničara (17), Dušan Savić iz Crvene zvezde (16), Zlatko Vujović iz Hajduka i Vasil Ringov iz Vardara (15)... Kranjčar je zabio 12, a Deverić 11.

Vijest o smrti bivšeg suigrača doznao je od drugog suigrača.

Javio mi je Mlinka, baš me pogodilo...

- Javio mi je Mlinka. Nismo u redovitom kontaktu, ali za ovakve stvari se čujemo. Ne, nisam znao ni da je Cico bio bolestan. Da sam znao, posjetio bih ga u zadarskoj bolnici. Ma nevjerojatno, naježio sam se, baš grdi osjećaj. Pa Cico je bio mlađi od mene i nisam znao da je takva situacija, baš me jako iznednadilo - priča nam Cerin, koji je već desetljećima 'Dalmatinac'.

U Privlaci kraj Nina vodi Dom za starije osobe.

- Radimo i dalje, ide posao, ali nemamo puno korisnika, smanjili smo da se ne opterećujemo. Tek toliko da nešto radimo - objašnjava, a na pitanje o svom zdravlju odgorava:

- Nije sto posto dobro, ali ne daj Bože goreg...

S bivšim suigračima, s kojima je tako savršeno surađivao na terenu, nije razvio životna prijateljstva.

- Ne vidim ih baš puno, ponajviše stoga što sam više od 20 godina u Privlaci pa dolazim u Zagreb na dva-tri dana, što je jedva dovoljno da obiđem obitelj. Znao sam otići na neke godišnjice ili božićno novogodišnja druženja, ali sad već neko vrijeme ni toga nema. Jedino na TV-u redovito pratim nogomet - priča pomalo sjetno.

I film se nezaustavljivo vraća na sedamdesete i osamdesete. Kad je Snješko bio ljubimac maksimirskih tribina. Ono što su prije njega bili Franjo Wölfl, Dražan Jerković pa Slaven Zambata, a nakon njega Davor Šuker, Igor Cvitanović, Silvio Marić, Robert Prosinečki... do danas Brune Petkovića i Mislava Oršića. Ikona, idol.

Ćiro nam je dopuštao izlaske

- Ja sam u Dinamo došao 1976., kad je Kranjčar već igrao za prvu momčad. A te 1982. igrali smo doista odlično i svi smo bili prijatelji, družili smo se puno, kad smo slavili pobjede, svi smo išli van. Naravno, nije to bilo često, nikad usred tjedna jer dosta smo igrali u ritmu nedjelja-srijeda pa smo izlazili samo kad smo smjeli, kad bi Ćiro dopustio. Kao svojevrsni team building - sjeća se Cerin i dodaje:

Ja sam sa Trnja i kao dječaci nismo se družili međusobno s dečkima iz drugih kvartova pa tako ni s Cicinom Sigečicom i Ferenščicom. Sretali smo se jedino na malonogometnim turnirima.

Ali u svlačionici su zato svi zajedno pjevali zagrebačke šlagere.

- Pa naravno da sam i ja znao sve te pjesme, ipak smo iz Zagreba, ne? Samo ja nisam tako dobro pjevao kao Cico.

A tko je držao motivacijske govore uoči velikih utakmica? Jeste li ikad Cico ili vi?

- A, ne, to su radili samo Ćiro i Zajec. Svi smo drugi šutjeli dok su oni govorili.

U prva četiri kola šampionske sezone Dinamo je četiri puta remizirao i zabio je tri gola. Cerin ni jedan. A onda se otvorilo: dva Teteksu (4-0), jedan Zagrebu (7-0), dva Olimpiji (2-2), dva Vardaru (3-2), tri Veležu (4-2), pa na proljeće, kad je iz vojske stigao i Cico, jedan Zvezdi (3-0), jedan Slobodi (4-0), jedan Teteksu (4-1), jedan Zagrebu (2-1), dva Vojvodini (3-0) i dva Vardaru (3-0). U Kupu je zabio u polufinalu Slobodi (2-0) i u obje finalne utakmice Zvezdi (2-2 u Zagrebu, 4-2 za Zvezdu u Beogradu).

Nakon Zvezde smo počeli vjerovati

- Cico je jedan od najboljih igrača koji je ikad igrao u Dinamu, bez njega svakako ne bi bilo isto. Počeli smo vjerovati u naslov kad je krenuo taj proljetni dio, odnosno nakon pobjede nad Zvezdom 3-0 u Maksimiru, čime smo smanjili zaostatak na tri boda. Pa ubrzo i na dva i stvarno smo vidjeli da možemo. Ranije smo znali kiksati u takozvanim manjim utakmicama, a pobjeđivali smo 'veliku četvorku' (Hajduk, Zvezda i Partizan, nap. a.), ali te smo sezone sve pobjeđivali i baš smo se opustili. Zabijali smo obojica dosta golova, ne pamtim koliko, odlično smo se slagali u igri, a imali smo super vezni red od Bručića, Mustedanagića, pogotovo Mlinarića. Baš smo bili odlična momčad. I šteta što nismo obranili naslov iduće sezone. Trebali smo i mogli.

No, sezonu kasnije Dinamo je završio treći, dva boda iza Partizana i na gol razliku iza Hajduka, a Cerin je zabio samo sedam golova. Sezone 1976/77. zabio je 14, 1978/79. bio peti strijelac lige s 13, a 1983/84. utrpao je 16 i bio drugi strijelac lige, iza Darka Pančeva s 19.

Dakle, jednom prvi, jednom drugi strijelac lige, najbolji strijelac prvaka, ali reprezentaciji nije ni primirisao!? Ni majstor Kranjčar nije se naigrao za Jugoslaviju (13 utakmica, tri gola), ali Cerin nije odigrao ni jednu! Nula!

Dinamovce nisu htjeli u reprezentaciju

- Ha, pogledajte tko je iz Dinama uopće igrao tada za reprezentaciju. Ma ni jednu važnu utakmicu nisu igrali naši dečki, jednostavno kao dinamovac nisi mogao ući u repku. Igrali su neke prijateljske, a ja ni to - govori Cerin, ali odmah ponosno dodaje:

- Nije mi teško palo, fakat. Nisam uopće razmišljao o tome, vjerujte mi. Dinamo je Dinamo, a drugo me nije toliko zanimalo, ni repka ni odlazak u neki drugi klub. Sve je to 'idi mi, dođi mi' i samo jedva čekam vratiti se u Zagreb. Iako me, eto, kasnije posao odveo u Dalmaciju, gdje uživam, u miru.

I prati svoj Dinamo.

- U zadnje vrijeme malo manje, pogledam samo veće utakmice. Znate, previše ih je na TV-u, ne možeš sve ni pogledati.

Dobro, u četvrtak ćete sigurno biti prikovani uz TV. Dinamo gostuje kod Tottenhama...

- Ima Dinamo šanse, iako Tottenham igra sve bolje. Jedno je vrijeme bio u krizi, sad se posložio 3-4 utakmice za redom dobio. Šanse postoje, ovisi kako će proći tamo. Ma da barem može publika doći u Maksimir. Ovako, kad je nema, malo je teže.

Vi niste ni probali kako je igrati bez navijača.

Zaradio sam rukama, ne nogama

- Ma kakvi, pa nama kad je na trening došlo 2000 ljudi, to je bilo malo! - sa zanosom se sjeća Cerin.

I misli opet lete na ludo proljeće 1982. Zabijao je Snješko glavom, iz driblinga, iz daljine, čak i nezaboravnim škaricama, u Europi Olympiakosu, Torinu i Sportingu, ali jedna je utakmica bila drugačija od ostalih.

- Ta Zvezda, to mi je najdraža utakmica karijere.

Ne zbog bogatog transfera ili premija. Jer Cerin je više puta ponovio da je u životu zaradio rukama - radeći nakon karijere - a ne nogama. To je bila čista emocija.

Jedan dio te emocije, te čarolije, otišao je odlaskom Cice Kranjčara.

- Je, bil je najbolji. Cicek naš... – uzdahnuo je Cerin grubo prizemljivši u tužnu današnjicu.