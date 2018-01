Červar najavio odlazak? 'I bez mene Hrvatska ima budućnost'

Imao sam ugovor do završetka Eura pa nije sigurno hoću li ubuduće reprezentaciju voditi ja ili netko drugi, ali što god se dogodi treba dati podršku rukometu, reprezentaciji i igračima nakon Eura, ne smijemo stati na svim ovim medaljama, uvjeren sam da će hrvatski rukomet pronaći prave ljude, rekao je Lino Červar.

- Treba nam izbornik iza kojeg ćemo svi stati jer ga čeka veliki posao u svim reprezentaciju. Vodio sam našu nacionalnu momčad 166 puta, volim ove igrače i reprezentaciju, a čak i ako ne budem više izbornik, podržat ću ih. Bez mene hrvatska rukometna reprezentacija ima budućnost - dodao je Červar i vratio se na analizu utakmice protiv Francuske.

- Nije bilo dovoljno dobro, kod 26-25 bili smo zakinuti za jednu šansu Cindrića. Mislim da je njihovo iskustvo prevagnulo. Publika je bila prekrasna, nosila nas je... Žao mi je što nismo uspjeli. Htjeli smo na silu, na emocije... Nismo bili koncentrirani u određenim trenucima, a to se vidi na greškama i izgubljenim loptama, rekao je Lino nakon 30-27 poraza od Francuske.

Jefitini golovi i pogreške su odlučile

Kaubojima je i remi bio dovoljan za polufinale, ali većim dijelom utakmice remiju nisu bili ni blizu. Francuzi su vodili gotovo cijelu utakmicu, imali su šest, sedam golova prednosti, a tračak nade pojavio se tek zadnjih pet minuta kad smo došli na jedan razlike.

- Primili smo puno jeftinih golova, u drugom dijelu smo bili bolji, borili smo se i imali šansu za preokret. Ali detalji su odlučili, previše smo griješili. Teško je sad reći jesmo li negdje pogriješili u pripremi, možda jesmo. Mnogo je tu faktora. Francuzi su bili bolji i iskusniji, da biste ih dobili morate biti fantastični, mi to nismo bili. Kad smo ih stigli u nastavku, primili smo dva laka gola i to je odlučilo. Svejedno, čestitam igračima, mi smo igrali bez svog najboljeg igrača, Domagoja Duvnjaka - rekao je Červar i nastavio:

'Nije ovo neuspjeh'

- Možda je realnost borba za peto mjesto... Moramo gledati u budućnost, da se naša borba za vrh nastavi. Nemamo se čega sramiti, htjeli smo više, ali suočeni sa svim problemima, bilo je jako teško. Nije ovo neuspjeh, bili smo bez najboljeg igrača na svijetu. Tu je bio i faktor sreće i tako je završilo - dodao je Lino i vratio se na izostanak Duvnjaka.

- Bila bi to druga pjesma da je Dule bio ovdje. Pa to je kao da Norveškoj uzmete Sagosena. Pogledajte kako izgleda Makedonija bez Lazarova. Kad vam fali vrhunski igrač, onda je to golemi hendikep. No ne bih se na to vadio. Najveći kiks je bio ono sa Švedskoj, ovo nije. Dali smo koliko možemo i to je to - dodao je hrvatski izbornik.



