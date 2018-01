Igrači u suzama: Ovi navijači su zaslužili više, bili smo loši

Bili su bolji u prvom poluvremenu, podbacili smo u svim segmentima. U drugom to ne mogu reći. Lijepoj priči došao je kraj, ostaje nam još ta utakmica za plasman, rekao je Jakov Gojun nakon šokantnog poraza od Francuske zbog kojeg su ostali bez polufinala.

Marino Marić utakmicu je završio s dva gola, a na prvenstvu još nema niti jedan promašaj.

- Počelo je dobro, gol za gol, a onda smo ušli u fazu gdje smo napravili 10 tehničkih pogrešaka. Tu su se odlijepili, mučili smo se da se vratimo, no nismo uspjeli.

Po mnogima, mi smo svoju priliku za polufinale propustili protiv Švedske.

- I protiv Švedske i protiv Francuske smo izgubili polufinale. Takav je to turnir, moraš sve dobiti. Nisu mi Francuzi danas djelovali kao da idu na glavu, no nismo to iskoristili.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marko Mamić bio je najbolji naš igrač protiv Francuske, zabio je pet golova iz sedam udaraca.

- U drugom smo se poluvremenu morali mučiti da ih stignemo, a to je uvijek teško. Nije išlo, nismo bili dobri u prvom dijelu, a to si ne smijemo dozvoliti protiv takvog protivnika. Bili smo konfuzni i u obrani i u napadu. Davali smo im čiste lopte u ruke. Nedostatak koncentracije, ne znam što... Imali smo snage, ali falilo je malo i sreće - priča Mamić za Hrvatski radio te nastavlja:

- Nismo došli do cilja, ali moramo igrati do kraja. Ipak smo mi sportaši, predstavljamo Hrvatsku i treba to odraditi.

Zlatko Horvat danas nije ulazio u igru.

- Znali smo da će igrati do kraja jer to im znači da će imati lakši put u polufinalu, da im mi više nećemo smetati u borbi za medalje. U drugom poluvremenu smo čak bili blizu da napravimo iznenađenje. Imamo još jednu utakmicu, žao mi je što nismo odradili do kraja kako treba, sami sebe smo pobijedili.

Luka Stepančić nije imao svoj dan. Zabio je samo jedan gol 'svojim' Francuzima.

- Definitivno je ključ bio u prvom poluvremenu. To nije način na koji smo trebali igrati. Katastrofalan ulazak u utakmicu. Drugo poluvrijeme smo igrali našu igru, ali bilo je prekasno. Bili su bolji, nismo ni zaslužili pobjedu. Ova publika je zaslužila da damo više - tužan je desni vanjski PSG-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nekako smo sami sebe pokopali u prvom poluvremenu. Prevelika je bila razlika da bi se vratili do kraja. Probudila nam se nada da bi mogli doći u egal na kraju, no nije išlo. Bilo bi dobro oprostiti se pobjedom bez obzira za koje mjesto se igra i da se na taj način zahvalimo navijačima - dodaje Stepančić.

Marko Kopljar dobro je igrao u drugom dijelu i držao nas u igri, zabio je četiri gola.

- Bili su bolji. Imali smo previše pogrešaka i zaslužili su pobjedu. Žao nam je zbog poraza, nismo bili na visini zadatka. Razočarani smo. Francuzi imaju glavu i rep, imaju osovinu koja igra sjajno, imaju sistem i to funkcionira kako treba - priča Kopljar.

Mirko Alilović došao je na gol nakon što je Stevanović uspio obraniti tek jednu loptu.

- Pojeo nas je pritisak, ambicija... Boli ovo, više od mjesec dana smo zajedno, svaki dan smo se budili u sedam ujutro, radili za ovo i onda to ne naplatimo. Ma ubio nas je pritisak - priča Mirko te nastavlja:

- Najgore je što nas nisu Francuzi nadigrali, sami sebe smo pobijedili, napravili smo nevjerojatno puno tehničkih pograšaka, zabili su nam 5-6 golova na prazan gol. Teško mi je, zaista teško, evo, ovdje sad bauljam i ne znam što da kažem.

- Teško je protiv Francuza nadoknaditi šest razlike u drugom poluvrmenu, teško je vjerovati da uopće možeš nešto tako uspjeti. Prvi dio smo odigrali katastrofa, a samo srce u drugom dijelu nije bilo dovoljno. Teško je dobiti samo srcem - kaže Alilović koji je imao sedam obrana.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igor Vori odigrao je tek 13 minuta, bez zabijenog gola.

- Jako mi je teško, ovo je najgori mogući scenarij, nismo ovako željeli da ispadne. Imamo još tu jednu utakmicu i volio bih da se od EP-a oprostimo pobjedom. Francuska je jednostavno bila bolja, mi smo puno griješili, previše laganih golova su nam zabili. Vratili smo se na minus 1, ali nije bilo snage za konačan preokret. Ponosan sam na dečke i drago mi je da smo tijekom cijelog ovog vremena pokazali zajedništvo. Ova momčad ima dobru perspektivu, imamo dobrih mladih rukometaša i samo trebamo nastaviti dobro raditi - kaže Vori.

I Luka Cindrić mučio se danas, teško je protiv moćne francuske obrane.

- Previše tehničkih pogrešaka smo imali da bi napravili nešto protiv Francuza, ali dali smo sve od sebe. U drugom dijelu bili smo potpuno druga reprezentacija, nismo gubili nadu ni kod minus šest, ja sam vjerovao da možemo preokrenuti. Nismo u polufinalu, svi smo razočarani, šteta je velika što nas neće biti u polufinalu i finalu

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.