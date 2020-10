Červar je već vraćao Alilovića i Vorija, a Čupić je naše najbolje desno krilo uz Zlatka Horvata

<p>Danas sam odigrao zadnju utakmicu za Hrvatsku, želim se zahvaliti cijeloj obitelji koja je ovih godina bila uz mene i veliki poticaj, ali mislim da više nisam u stanju dati 300 posto za Hrvatsku i najpoštenije je da kažem" zbogom" dok je vrijeme. Hvala svima na ovih 12 godina!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okupila se generacija iz Atlante</strong></p><p>Tako je, emotivno i teškog srca, iz <strong>Ivana Čupića</strong> izašlo prije gotovo tri godine, u siječnju 2018. godine, nakon završne pobjede protiv <strong>Češke </strong>i onog tužnog petog mjesta koje smo osvojili na domaćem Euru kojem smo sve podredili. I nakon kojeg više nismo vidjeli ni <strong>Alilovića, Kopljara, Gojuna</strong>... Ni <strong>Vorija </strong>koji je ionako odmah završio karijeru. </p><p>Čupko je imao tek 31 godinu, realno, bilo je rano za oproštaj, puno prerano, ali dok ovi drugi nisu izdržali kritike, ali i neke druge kriterije, on je iz osobnih razloga odlučio prelomiti. Međutim, sada je sve opet na mjestu i zadovoljni te problema lišeni Metkovčanin opet je Červarov adut. Prvo za Europski kup u studenom, ali s 34 nije tu opet zbog takvih stvari, već za one veće koje čekaju u siječnju.</p><p>- Morao sam prelomiti negdje jednostavno jer sam prve godine u Skoplju bio sam bez obitelji i to me iscrpilo. Reprezentacija mi znači puno i kad igram, ili sam u euforiji ili u depresiji, ne mogu naći ravnotežu kao u klubu. Rekao sam sebi da nema smisla da nekome uzimam mjesto ako nisam 100 posto unutra. Shvatio sam da više ne mogu biti na dva mjesta u isto vrijeme i morao sam od nečega odustati. No sada mislim da mi nešto nedostaje. Nedostaje mi Hrvatska, dres - govorio je prije nekoliko mjeseci kada je najavio želju za povratkom. </p><p>A motiv je jednostavan i čist. Zove se - zlato.</p><p>- Želim osvojiti zlatnu medalju s Hrvatskom. Imam deset medalja, ali ne i zlato i neću moći reći da mi je karijera za pet ako ne osvojim to zlato. Želim igrati barem još dvije-tri godine. Nadam se da ću moći i više. Prije pet godina mislio sam da ću do s 34-35 godina završiti karijeru, osobito s mojim problemima s koljenima. Ipak, u zadnje vrijeme osjećam se odlično. </p><p>I eto Čupka natrag u novoj misiji. Je li potreban? Jest. I dalje je uz <strong>Zlatka Horvata</strong>, koji je tražio i dobio slobodno, naše najbolje desno krilo na kojem se nisu nametnuli ni Božić-Pavletić ni Matanović, koji su si i konkurencija u Zagrebu, dok se mladi Mileta probija kroz Nexe. A ako se volimo voditi da za reprezentaciju moraju igrati najbolji, onda je ovo samo čista logika.</p><p>Čupko i dalje traje na najvišoj razini, možda mu brzina više nije adut kao prije, ali ima veliko iskustvo, koje već u Vardaru lagano nameće i trenerskim savjetima. I to iskustvo, na koje se uvijek vežemo, možda nam je zamanjkalo, primjerice, protiv Španjolaca u finalu Eura. </p><p>Nije Čupić jedini kojeg je Červar vratio za nove akcije jer je ranije vraćao i Vorija i Alilovića, ali jest svakako najmanje očekivan jer je i, unatoč odaslanim željama, i Čupka sve iznenadilo. I njegov povratak malo je gurnuo u stranu<strong> Ivana Pešića</strong>, koji iz kruga nije trebao ispasti, ali okolnosti su bile takve. Malo njegove, malo reprezentativne, a koje je opet prihvatio i <strong>Manuel Štrlek.</strong>.. </p>