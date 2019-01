Červar o bolesti supruge: Bila je na dvije operacije, borimo se

S legendom hrvatskog i svjetskog rukometa čuli smo se drugi dan 2019. godine. Uz klasične želje, poželjeli smo mu i medalju na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj i pobjedu u drugoj, važnijoj bitki, koju vodi sa suprugom Klaudijom.

Linina je ljubav, njegova desna ruka i životna pratilja u borbi s opakom bolešću. Otkrio nam je u rujnu prošle godine kako mu supruga Klaudija, koja je godinu mlađa od 68-godišnjeg Maga di Umaga, ima tumor. Tad nam je, prije tri mjeseca, govorio o tome kako ga s Klaudijom, koja je uvijek bila tu za njega, čeka velika borba i kako se nada da će dobiti ovu bitku.

- Mučimo se, borimo se, ali ide na bolje - rekao nam je Lino kad smo ga na kraju razgovora o rukometu upitali za zdravlje njegove supruge.

- Nedavno je imala drugu operaciju, nadamo se kako će uz Božju pomoć na kraju sve biti dobro - dodao je Červar.

Tu je stao, naš dobri i neponovljivi Lino. Osjeti se po glasu da mu nije lako, ali svejedno “kauboje” sprema za veliku borbu koja ih od 10. siječnja čeka na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Sigurno će mu podrška preko mobitela i telefona biti i Klaudija.

- Moram biti uz nju u ovim teškim trenucima, ona je uvijek bila tu za mene. To je žena koja je najzaslužnija za sve moje uspjehe. Sve što sam napravio u životu itekako mogu njoj zahvaliti - rekao nam je krajem rujna prošle godine Lino, koji ističe kako bez supruge ne bi ostvario tako velike stvari.

Koliko je Lino vezan za suprugu, doznali smo u velikom razgovoru s njim u siječnju 2018. Tad je, prije EP-a, ispričao svoju životnu priču.

- Nije njoj lako, zamislite kako je biti supruga čovjeka koji cijeli vikend bulji u ekran i analizira utakmice - rekao nam je Lino u svojoj životnoj priči. Postao je najveći hrvatski rukometni trener ikad, jedan od najvećih u svijetu, ali da nije bilo Klaudije, sigurno bi mu bilo mnogo teže.

- Moja supruga je žena koja ne drži tri nego četiri zida u kući. I veliki je radnik! Da su moji igrači vrijedni kao ona, da u teškim trenucima imaju takvu volju ići naprijed, imali bismo strašnu reprezentaciju. Ne želim joj se dodvoravati kad ovo govorim, nema za to potrebe nakon 40 godina braka, ali da nije bilo nje, ne bi bilo ni mojih uspjeha - rekao je rukometni mag, koji se sa suprugom upoznao na plesu.

Priznao je tad kako u životu ima dvije svetinje.

- Obitelj i rukomet. Ni za što drugo ne znam. Čitao sam da je redatelj Rajko Grlić jednom rekao: ‘Čovjek treba opravdati svoje postojanje i na kraju puta ostaviti jedan svoj kamenčić. Ne velik, ali dovoljno da se zna da si bio ovdje.’ Valjda će i moja djeca jednog dana ponosno reći: ‘Evo, tu je bio naš tata’ - rekao je Lino u toj životnoj ispovijesti prije EP-a.

Prošle godine s Hrvatskom na domaćem parketu nije uspio doći do same završnice. Nije bilo medalje za nas, sad je u Njemačkoj prvi cilj biti među sedam najboljih. Treba osigurati barem kvalifikacije za Olimpijske igre i vjerujemo kako će Červar i njegova momčad u tome uspjeti. Borac i legenda, to je naš Lino.