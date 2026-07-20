Červar o neuspjehu hrvatskog rukometa: 'Maskiramo stvari, pokazalo se da sam bio u pravu'

Hrvatski rukomet dogodine neće imati generaciju na Svjetskom juniorskom prvenstvu. Neće jer ova sadašnja (2006. godište) nije završila među 15 reprezentacija u Europi do 20 godina. Završila je 16 od 24. Doslovno da čovjek ne povjeruje da je takvo što moguće, da ćemo svjetsku smotru propustiti zbog poraza od Rumunjske pa za kraj u totalnom raspadu sistema od Izraela. Pobijediš Norvešku i Island, čak imaš i četvrtfinale u 54. minuti utakmice protiv Španjolske, pa izgubiš od Izraelaca. Nije normalno ni najmanje, prava pljuska za hrvatski rukomet i svima koji su uključeni u proces, tim više što su u ovoj reprezentaciji igrači koje je i Dagur Sigurdsson infilitrirao u seniorsku reprezentaciju (Moslavac, Tokić, Šprem).

Njen potencijal trebao bi na papiru vrijediti više, ali slučajno svakako nije jer je prije dvije godine bila 13. u Europi u kadetskom uzrastu do 18 godina, godinu dana kasnije 18. na svijetu. Sad u svjetskoj konkurenciji U-21 neće ni biti. Denis Špoljarić preuzeo je ovu generaciju u koju nije imao uvid od mlađih dana jer je netko htio kruha preko pogače, a to u sportu ne ide. Lijepo je osvojiti i Partille kup, ali zaostajemo za Europom u mnogim stvarima i to nije problem samo u rukometu niti postoji od jučer. Zadnju medalju u mlađim uzrastima - svjetsku broncu - osvojili su juniori do 19 godina prije tri godine na domaćem terenu. Izbornik je bio Krešo Ivanković, a te je igrače mentorirao Lino Červar...

Teškim porazom od Danske, Hrvatska se oprostila od Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ovo je dokaz da sam bio u pravu, da ne može netko tko se ne razumije u struku i procese, a ima moć, određivati što će se raditi. Slabo to Zoran Gobac planira - govori Červar.

- Najbolji trener moraju raditi s mladima, tu se stvara budućnost. Ovo ne služi na čast. Prošle godine se maskiralo, titulirali smo običan turnir kao otvoreno prvenstvo svijeta. Službeni rezultati potvrđuju da je sve lošije. Ne radi se s mladima, ne poštuje se struka. Naš proces "tvrtko" je staromodan, radi se po staroj šabloni, uči se bez razumijevanja.

Gdje je konkretan problem?

- U metodici rada, didaktici. Ne trebamo samo poslušnog igrača, djeca trebaju znati razmišljati, procjenjivati i povezivati stvari, kako u sportu tako i u obrazovanju. Ponosan sam jer sam prvi u svijetu u trenerskoj struci duboko ušao u neuroznanost s profesorom iz Slovenije. Sugerira se da je tajna uspjeha tijelo, da, ali ja sam uvijek cijenio um i sve sam to pokazao u knjizi. Drago mi je da ie i latinska Amerika prihvatila moj model rada, a u Hrvatskoj mi nisu dopustili da učim našu djecu, stoga sam morao otići u stranu zemlju.