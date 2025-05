Červar predstavio monografiju, otkrio je tajne priprema za nezaboravni Portugal i Atenu

U prostorima Školske knjige u centru Zagreba Lino Červar (74) predstavio je vlastito djelo koje je nazvao Rukomet - Put do vrha i tajne uspjeha. Trofejni hrvatski izbornik u autorskoj i bogato ilustriranoj knjizi spojio je viziju, strategiju, inovativnost i životnu mudrost te nadahnjuje sve sportaše, ali i mnogobrojne čitatelje koji žele doznati kako se postaje vrhunski učitelj, vođa i mentor.

- Nova knjiga Line Červara je "game changer", razbija ustaljene načine razmišljanja, dovodi u pitanje općeprihvaćena uvjerenja i postavlja nove inovativne standarde; njezina će se vrijednost povećavati s vremenskim odmakom, a njezinu će mudrost mnogi baštiniti - istaknuo je recenzent prof. dr. sc. Igor Jukić.

U predstavljanju knjige sudjelovali su i stručni redaktor Robert Papić, olimpijski pobjednici i svjetski prvaci Vlado Šola i Nikša Kaleb, predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul te, uz Červara, i urednica knjige Melita Povalec u nazočnosti mnogobrojnih uzvanika, popularnih sportaša i obožavatelja rukometa.

Foto: Ana Mrđen

- Želja za uspjehom je važna, no ima nešto što je još važnije. To je želja da se pripremimo za uspjeh. Mora postojati želja i odlučnost da se svakog dana pojavite na treningu, da vježbate, trenirate i izgrađujete mišiće, da usavršavate svoje sposobnosti, vještine i sebe - otkriva Červar jednu od mnogobrojnih tajni uspjeha u vrijednoj monografiji objavljenoj povodom dvadesete godišnjice osvajanja hrvatskoga svjetskog i olimpijskog zlata u rukometu.

Hrvatske reprezentacije postigle su svjetsku slavu u nogometu, vaterpolu i rukometu. Njihove uspjehe ponosno prati Školska knjiga kao izdavač monografija Nogomet - Povijest svjetskih nogometnih prvenstava i Zlatno desetljeće hrvatskog vaterpola 2007. - 2017.

- Najnovijom rukometnom monografijom željeli smo osvježiti sjećanje na našega najtrofejnijeg trenera Červara i najveće uspjehe koje je pod njegovim vodstvom postigla hrvatska rukometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine i Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine. U bogato ilustriranom priručniku Červar spaja viziju, strategiju, pedagošku inovativnost i životnu mudrost te daje dragocjene savjete sportašima, ali i svim čitateljima, ponajprije u školama i na sveučilištima, koji žele doznati kako se postaje vrhunski učitelj, vođa i mentor te kako se motiviraju pobjednički timovi - izjavio je predsjednik Upravnog odbora Školske knjige dr. sc. Ante Žužul.

Prema mišljenju stručnog redaktora Roberta Papića, knjiga Rukomet - Put do vrha i tajne uspjeha odlično je štivo za sve trenere i ljubitelje rukometa.

Foto: Ana Mrđen

- Autor Lino Červar iscrpno je opisao kako se hrvatska reprezentacija pripremala za svjetska prvenstva u Portugalu i Ateni. Nesebično je otkrio tajne svoje jedinstvene strategije i dao detaljan uvid u vlastita razmišljanja o rukometu današnjice te o budućnosti rukometne igre. Dodatna su vrijednost knjige mnogobrojni citati igrača i članova stručnog stožera te naših najvećih suparnika u to vrijeme - izbornika francuske i njemačke reprezentacije Claudea Onestae i Heinera Brandta - rekao je Robert Papić.

Recenzent Jukić smatra da je ovo epohalno djelo, knjiga trenerske mudrosti utemeljena na profesionalnom i životnom iskustvu.

- Pisanje stručne knjige golem je izazov. Djelo ostaje zapisano za sva vremena, a znanja se mijenjaju svakodnevno. Osim… ako djelo sadržava bezvremene vrijednosti kao što je slučaj s knjigom Rukomet. Ona je "game changer", kao što je i sam Lino. Inače ne bi mogao napisati djelo u kojemu razbija ustaljene načine razmišljanja, dovodi u pitanje općeprihvaćena uvjerenja i postavlja nove inovativne standarde. Ovakvu knjigu suvremenici ne doživljavaju uvijek blagonaklono. Njezina će se vrijednost povećavati s vremenskim odmakom, a njezinu će mudrost mnogi baštiniti.

Bivši rukometaš, olimpijski pobjednik i svjetski prvak Vlado Šola rekao je da knjiga prenosi stvarna, dragocjena iskustva trenera i igrača koji su se bavili rukometom na najvišoj razini te prihvaćali i ostvarivali nesvakidašnje hrabre ideje koje su hrvatsku reprezentaciju dovele do nezapamćenih vrhunaca 2003. i 2004. godine.

Foto: Ana Mrđen

- Ako imaš ideju, imaš problem onih prosječnih jer prosječni najbolje znaju kad je nešto genijalno i s lakoćom to blokiraju. Ako dopuste to genijalno, onda se vidi koliko su oni prosječni. Trener koji ima ideju jest avangarda i ako nema sreću da ta ideja otprve prođe, on je idiot, predmet sprdnje, neznalica bez obzira na to što će nekomu drugom to za deset godina proći. Zato je potrebna velika hrabrost biti avangarda i Lino je tu hrabrost imao - naveo je Šola u knjizi.

Natprosječnu hrabrost i odlučnost koja Červaru ne dopušta da ga bilo što udalji od realizacije inovativnih ideja izdvojio je još jedan bivši rukometaš, olimpijski pobjednik i svjetski prvak Nikša Kaleb.

- Lino je došao k nama s nepoznatim i neobičnim metodama koje su nas, uz kvalitetne igrače, dovele do samog vrha. On je u finalima natjecanja donosio krajnje neočekivane odluke utemeljene, primjerice, na statističkim podatcima koji nikome ne bi pali na pamet. Takve su rizične, neki bi rekli i sulude taktike, upalile na najvećim sportskim događajima! U knjizi Rukomet sažeto je golemo životno i trenersko iskustvo Line Červara, prepuno kvalitetnih i dobronamjernih savjeta koji će pomoći svim budućim trenerima. Knjiga je vrijedna čitanja širokom krugu čitatelja jer se može primijeniti u svim područjima, a ne samo u sportu. Sažima i naše zajedništvo, naše timske kvalitete koje su nas, među ostalim, dovele do uspjeha - istaknuo je Kaleb.

U knjizi čitatelji imaju priliku zaviriti iza kulisa dvaju najvećih uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije i doznati kako se pojedine sastavnice rukometne igre toga zlatnog vremena mogu preslikati na sadašnjost i budućnost rukometa te na sport općenito. Lino Červar ističe da je potrebno potruditi se da se podigne društvena svijest o kompetencijama trenera i njihovu utjecaju na sportaše, djecu i mladež koji je, kako kaže, mnogo veći od sportskih rezultata, medalja ili osobnih rekorda. Prema Červarovu mišljenju trener nije samo navigator znanja ili mentor, on je i zamjenski roditelj koji bitno utječe na razvoj i oblikovanje ukupnog integriteta igrača.

- Kao izbornik triju država, s deset osvojenih medalja i mnogobrojnim nacionalnim titulama, u svojih pedeset trenerskih godina u četiri države, od čega dvadeset godina u inozemstvu, uvijek sam pokušavao, uz rukometno znanje, razvijati univerzalne ljudske vrijednosti svojih igrača jer vjerujem da kao trener moram biti kompetentan stručnjak, ali i dobar čovjek koji treba prenositi moralne vrijednosti.

Bogato ilustrirana monografija dostupna je u svim knjižarama i webshopu Školske knjige, jedinstven je spoj teorije i sportske prakse, prožet golemim iskustvom stečenim tijekom autorove pedesetogodišnje trenerske karijere. Nadahnite se pričama o uspjehu, kreativnosti i razvoju univerzalnih ljudskih vrijednosti koje potiče sport i primjenjujte ta načela u svakodnevnom životu.