FOTO 'Vatreni' na okupljanje u zvijeri od 200.000 eura. Kreće akcija SP, evo tko je sve stigao

Vatreni se okupili u Zagrebu, započele pripreme za Svjetsko prvenstvo! Dalić ima samo sedmoricu igrača na prvom treningu, a konačan popis šalje Fifi do 1. lipnja
Ovaj ponedjeljak u Zagrebu okupio se manji dio hrvatske nogometne reprezentacije na početku priprema za Svjetsko prvenstvo koje za "vatrene" starta 17. lipnja u Dallasu dvobojem protiv Engleske.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ovaj ponedjeljak u Zagrebu okupio se manji dio hrvatske nogometne reprezentacije na početku priprema za Svjetsko prvenstvo koje za "vatrene" starta 17. lipnja u Dallasu dvobojem protiv Engleske. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ovaj ponedjeljak u Zagrebu okupio se manji dio hrvatske nogometne reprezentacije na početku priprema za Svjetsko prvenstvo koje za "vatrene" starta 17. lipnja u Dallasu dvobojem protiv Engleske.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Najviše pažnje privukao je Dominik Kotarski koji je stigao u skupocjenom Mercedesu G klase, čija je vrijednost veća od 200.000 eura (noviji modeli oko 250.000 eura).
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Izbornik Zlatko Dalić na prvom će večernjem treningu na riječkoj Rujevici moći računati svega na sedmoricu igrača koji su s klupskim obvezama završili pretprošlog vikenda: golman Dominik Kotarski, stoperi Martin Erlić i Luka Vušković, veznjak Kristijan Jakić i napadači Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Igor Matanović.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Njima će se prije očekivanog pridružiti i dvojica HNL-ovaca, dinamovac na posudbi iz Fenerbahčea do 30. lipnja Dominik Livaković, kao i veznjak Rijeke Toni Fruk, koji će se prije toga pojaviti na gala večeri HNL-a, ceremoniji dodjele nagrada za ovu sezonu u ponedjeljak. Svi drugi imaju slobodno do petka.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Dalić do ponedjeljka, 1. lipnja mora Fifi poslati konačan popis 26 igrača za Mundijal, sedmorica su igrača na pretpozivu. Nakon slanja popisa "vatrenima" slijede dvije provjere protiv Belgije 2. lipnja u Rijeci i Slovenije 7. lipnja u Varaždinu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Reprezentacija će tijekom poslijepodneva autobusom put Rijeke, koja će joj biti dom do 6. lipnja.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunić/PIXSELL