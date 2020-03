Cescova žena neće šesto dijete: Ne da mi, recite što da gledam

Gotovo svi sportaši u Europi miruju, ovo je prvi tjedan kako nema nikakvih utakmica izuzev nekoliko oaza poput Rusije i Turske, a među ligama zahvaćenima prijetnjom od zaraze korona virusom je i francuska Ligue 1.

Poznati španjolski nogometaš Cesc Fabregas (32) krati vrijeme na Twitteru komentirajući svakodnevne vijesti i dijeleći detalje iz privatnog života. Pa je tako u petak kasno navečer s gotovo 10 milijuna pratitelja podijelio jedan problem.

"Kako moramo ostati kod kuće neko vrijeme, a moja supruga ne dopušta mi da imamo više djece (zasad), koju mi seriju preporučate, ekipa, a da barem ima četiri sezone?", napisao je Cesc i označio suprugu Daniellu Semaan (44).

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 😉