Česi razočarani: Messi i igrači Barcelone su se ružno ponijeli

Kada je Hrvatska na Svjetskom prvenstvu u Rusiji pomela Argentince 3-0, Leo Messi je odjurio u svlačionicu bez glasa i pozdrava. Nije se udostojio čestitati našim igračima na pobjedi, a nije ni pozdravio suigrača Ivana Rakitića.

To su osudili mnogi mediji, no nije to Argentincu prvi put. Kada god bi Barcelona izgubila, on bi se samo pokupio s terena bez ikakvog poštovanja prema protivniku, a to je ponovio i u utorak.

Slavia Prag je iznenadila Barcelonu na Camp Nou i otkinula im bod. Česi su zaista sjajno igrali, u nekoliko navrata su čak mogli pobijediti, no opet su bili neefikasni. Završilo je 0-0, ali igrači Barce su se svejedno ponijeli dosta bezobrazno.

Česi su nakon utakmice prišli Kataloncima kako bi se pozdravili i razmijenili dresove, no oni su to odbili.

Foto: ALBERT GEA

- Messi i gotovo svi igrači samo su otišli. Većina se nije ni rukovala s nama. Bilo je tužno. Bili smo jako sretni i uzbuđeni što ćemo igrati protiv Barcelone na Camp Nouu, protiv tako velikih igrača. Htjeli smo razmijeniti dresove s njima nakon utakmice, ali oni se nisu lijepo ponijeli prema nama - rekao je golman Slavije Ondrej Kolar.

Jedini koji je pohvalio češke nogometaše bio je golman Marc Andre ter Stegen i tako pokazao svoju klasu.

- Marc Andre ter Stegen me sačekao u tunelu. Zaustavio me i rekao da već dugo vremena nije vidio da netko tako dobro brani i da je stvarno uživao u tome. Čuti takve pohvale od tako dobrog vratara... Naježio sam se. Bilo je to nevjerojatno iskustvo - kazao je češki golman koji je izludio Katalonce i svojoj momčadi donio drugi bod u Ligi prvaka.

Foto: ALBERT GEA

Česi su bez pobjede nakon četiri kola, ali i dalje su u igri za osminu finala Lige prvaka. Treći Inter ima četiri boda, Borussia je na sedam, a Barca na osam. U sljedećim kolu igraju protiv Intera, a onda protiv Borussije. Ako žele proći dalje, moraju pobijediti obje utakmice te im treba mala pomoć Barcelone koja mora pobijediti Nijemce...