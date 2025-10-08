Obavijesti

MOGU LI DO SP-A?

Česi zazivaju povijesni podvig i preokret uoči dolaska 'vatrenih'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Česi zazivaju povijesni podvig i preokret uoči dolaska 'vatrenih'
Osijek: Slavlje Hrvatske na stadionu nakon pobjede nad Češkom rezultatom 5:1 | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Češka vjeruje u čudo! S kampanjom "Vjerujemo" žele motivirati navijače za ključni dvoboj s Hrvatskom u Pragu. Hoće li povratak u prošlost donijeti sreću Češkoj momčadi

Češka nogometna reprezentacija pred sobom ima tri posljednje kvalifikacijske utakmice u skupini u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo uvjerena kako još uvijek može izboriti direktnu vizu za World Cup u SAD, Meksiku i Kanadi.

Čehe u četvrtak očekuje ogled protiv Hrvatske u Pragu, zatim tri dana kasnije gostovanje na Farskim Otocima, a u studenom domaći susret protiv Gibraltara. Odabranici izbornika Ivana Hašeka trenutačno su drugi u skupini sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska uz bolju razliku pogodaka i susret manje.

Česi su svjesni kako im je ogled protiv "Vatrenih" zadnja prilika za ostanak u borbi za prvu poziciju koja direktno vodi na SP. Spomenimo kako u slučaju da dvije reprezentacije imaju isti broj bodova, drugi kriterij je ukupna razlika pogodaka. Hrvatska je trenutačno na +16, a Česi na +5. Naši idući suparnici ne gube nadu, zbog toga je Češki nogometni savez za listopadske utakmice pokrenuo kampanju "Verime", Vjerujmo".

"Reprezentacija to ne može sama, treba nam 12. igrač na tribinama. Pokažite reprezentaciji da svi zajedno #VJERUJEMO u uspjeh," poručili su iz tabora češke vrste.

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Kampanja, s osvrtom na povijesne trenutke nacionalne vrste, podcrtava da ništa nije nemoguće. Vjera ne samo igrača u sebe, već i navijača u češku momčad i timski uspjeh, može značajno pomoći u ključnoj utakmici i prevagnuti u korist Češke, navode.

"Znamo da je to mega važna utakmica. Vidio sam reprezentativnu kampanju 'Vjerujemo'. Dakle, vjerujemo da to možemo," poručio je češki napadač Matej Vydra.

Kako bi motivirali sunarodnjake da u četvrtak ispune Fortuna Arenu, Česi su zavirili u prošlost i pronašli primjere kako je "zaista sve moguće".

U kampanji su podsjetili na podvig češke reprezentacije koja je na Euru 1996. stigla do finala, kao i na legendarni povratak na Euru 2004. protiv Nizozemske od 0-2, do 3-2 nakon čega su dogurali do polufinala izgubivši od kasnijeg prvaka Grčke nakon produžetaka.

"Igrači su vjerovali, navijači su vjerovali, cijela nacija je vjerovala! #VJERUJEMO da zajedno to možemo i sada," poručili su Česi uoči susreta protiv "Vatrenih".

OSTALO

