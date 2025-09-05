Češka i dalje bježi Hrvatskoj na vrhu ljestvice, navijači Crne Gore otišli kući usred utakmice!

Češka nogometna reprezentacija zadržala je vodstvo u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., u kojoj se nalazi i Hrvatska. Pobjedom na gostovanju kod Crne Gore 2-0 došla je na 12 bodova, tri više od "vatrenih", ali je ključ u tome što Česi imaju čak dvije utakmice više od Hrvatske, a teško su izgubili na lipanjskom gostovanju u Osijeku (5-1).

Prvi gol u Podgorici zabio je Lukáš Červ još u trećoj minuti, onaj njegova imenjaka Lukáša Provoda u 83. poništen je nakon intervencije VAR sobe, a Václav Černý u 96. postavio je konačan rezultat. Sastav Roberta Prosinečkog tako je propustio zakuhati borbu za američki Mundijal je je ostao na šest bodova iz četiri utakmice, a u ponedjeljak gostuje na Maksimiru.

Zanimljivo, još u prvom poluvremenu dio crnogorskih navijača napustio je stadion nakon bučnih uvodnih pola sata. Dio najvatrenijih navijača spustio se s gornjeg na donji prsten iza sjevernoga gola, a neki su otišli. Navijanje je potom prestalo. Crnogorski mediji atmosferu u zadnjih desetak minuta prvog dijela opisali su jezivom, a razloga za zadovoljstvo domaćina nije bilo ni u nastavku.