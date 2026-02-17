Češki hokejaši izbacili Dansku

Češki hokejaši teškom mukom su ušli u četvrftfinale ZOI-a pobjedom nad Danskom 3-2 (0-0, 3-2, 0-0), a za polufinale će se boriti s Kanadom. Nije to bila nimalo uvjerljiva predstava Čeha, a zanimljivo je da je svih pet golova postignuto u drugoj trećini.

Napadač Colorado Avalanchea Martin Nečas prvi je zabio za 1-0 u drugoj trećini i asistirao kod gola Davida Kampfa za 2-1 manje od pet minuta kasnije, dok je kapetan Roman Červenka zabio za pobjedu Čeha samo 69 minuta kasnije.

Alexander True i Nick Olesen bili su strijelci za Dance, koji su ostali bez nagrade kada su izvukli svog vratara dvije minute prije kraja.

Loša vijest za Češku jest da ih je Kanada svladala u prvom susretu s čak 5-0. Ranije su četvrtfinale osigurali Njemačka i Švicarska, a navečer igraju Švedska - Latvija.