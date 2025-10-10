Češki mediji: Taj je igrač izbacio ključnog dirigenta Luku Modrića

Češka i Hrvatska odigrale su u Pragu napetu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bez golova, a nakon dvoboja na Fortuna Areni češki mediji seciraju nastup svoje reprezentacije. Iako su priželjkivali pobjedu koja bi ih približila prvom mjestu, prevladava ton zadovoljstva zbog osvojenog boda protiv svjetske nogometne velesile, ali i realnosti koja kaže da je izravan put u SAD, Kanadu i Meksiko sada gotovo nemoguća misija.

Remi opisuju kao "vrijedan", ali i kao rezultat koji Češku gotovo sigurno usmjerava prema neizvjesnom doigravanju. Nakon bolnog poraza 5-1 u Osijeku u lipnju, taktički i borbeno preporođena Češka pokazala je zube. Ipak, nedovoljno za pobjedu.

Statistika Češka - Hrvatska 0-0

Foto: Sofascore za 24sata

Taktička pobjeda Hašeka i "flaster" na Modriću

Češki sportski portali, poput popularnog iSport.cz, ističu kako su izbornik Ivan Hašek i njegovi igrači naučili lekciju iz prvog susreta. "Dok su bezidejni Hrvati djelovali kao da su došli po bod, Hašekova eskadrila od prve je sekunde jurišala na puni plin", navode u analizi utakmice.

Mediji hvale visoki presing, disciplinu i energiju s kojom su domaći igrači ušli u dvoboj, ističući da su favoriziranim gostima stvarali "vidljive probleme".

Posebno izdvajaju taktičku zamisao s Pavlom Šulcom, koji je dobio zadatak igrati "flastera" na kapetanu Luki Modriću.

"U prvom poluvremenu, dok je momčadi bilo dovoljno snage za zahtjevan stil igre, Šulc je praktički izbacio iz igre ključnog dirigenta gostiju", piše iSport, dodajući kako je to bio ključ češke dominacije u tom dijelu utakmice.

Slično piše i iDNES.cz, koji navodi kako su Česi "držali korak s favoritom, bili aktivni i stvorili nekoliko obećavajućih prilika", ali nisu uspjeli svladati Dominika Livakovića. U analizi naglašavaju da je obrana bila iznimno borbena i da su se igrači maksimalno trudili otežati posao hrvatskim zvijezdama.

Realnost zvana doigravanje

Unatoč pohvalama za igru, mediji su složni u ocjeni da je remi premalo za prvo mjesto u skupini.

"Izravan plasman na Svjetsko prvenstvo sada se udaljio. Iako je podjelom bodova zadržana teoretska nada, realno je da se možemo polako pripremati za doigravanje", pišu Česi u izvještajima.

Hrvatska i Češka sada su bodovno izjednačene na vrhu skupine L s 13 bodova, no Hrvatska ima utakmicu manje i značajno bolju gol-razliku, što ju stavlja u gotovo nedostižnu poziciju.

Izbornik Hašek, iako je izjavio da bi "rezultat prihvatio da su pobijedili", pohvalio je momčad za "vrlo dobru izvedbu i borbenost". Igrači su se također složili da je bod protiv devete reprezentacije svijeta i osvajača medalja s posljednja dva Mundijala vrijedan, ali da su za izravan plasman ipak trebala sva tri.

U utakmici koja je bila sušta suprotnost predviđanjima o golijadi, obje su momčadi imale prilike. Češki mediji spominju šansu Šulca na početku susreta i opasan slobodan udarac Lukáša Provoda, dok s druge strane ističu dva promašaja Ivana Perišića u prvom poluvremenu. Ipak, opći je dojam da su Česi pokazali više želje, dok je Hrvatska, u jubilarnoj 100. utakmici Zlatka Dalića na klupi, odigrala ispod svojih mogućnosti i tek u završnici preuzela inicijativu.

Češku sada čeka gostovanje na Farskim Otocima, a zatim i posljednja utakmica u kvalifikacijama, svjesni da im je za čudo potrebno ne samo da pobijede u svojim susretima, već i da se nadaju neočekivanom kiksu Hrvatske. Realnost je, kako zaključuju češki mediji, borba za odlazak na Svjetsko prvenstvo kroz neugodni proljetni baraž.