Često sam bio Gaddafijev gost, prvi ću na SP s dvije momčadi

Hrvatska futsal reprezentacija na korak je do plasmana na Svjetsko prvenstvo u Litvi. Izabranici Mate Stankovića su, na kvalifikacijskom turniru u Osijeku, pobijedili Azerbajdžan (2-0) i Slovačku (3-2), sada je ostala još samo Rusija. Hrvatsku na drugo SP u povijesti (do sada se jedini put kvalificirali na SP 2000. u Gvatemali) vodi i minimalan poraz od Rusije.

- Mi smo uvijek spremni, samo to još moramo dokazati na parketu. U futsalu se teže plasirati na Svjetsko prvenstvo nego na završnom turniru stići do četvrtfinala. Cijeli taj sustav kvalifikacija mi nije jasan, na SP su se već kvalificirali Solomonski Otoci koji će tamo gubiti i po 30 razlike, a mi moramo proći tri kruga - kaže nam Mato Stanković, pa nastavlja:

- Ma sad ili nikad! Da, imamo problema, Luketin je bolestan, Perić je također 'out', ali vjerujem da ćemo danas napuniti dvoranu i stići do tog povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Puno smo toga gradili na Periću, sada ga nećemo imati na raspolaganju, ali nema plakanja. Puno je toga stalo u jednu ovakvu utakmicu, ulozi su prilično visoki, a najvažniji će biti naš pristup. Bude li kao protiv Azerbajdžana, nema straha.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Da vam je netko uoči počeka skupine ponudio ovakav rasplet prva dva kola, biste li to i prihvatili?

- Teško je reći, u većini slučajeva bismo sa šest bodova već osigurali dodatne kvalifikacije, pa bismo onda mogli rasterećeno krenuti u ogled s Rusijom, a sada smo u čudnoj situaciji. Remi nas, pa čak i minimalni poraz, vodi na SP, a opet sa šest bodova možemo izgubiti i to drugo mjesto. A siguran sam kako će u drugim skupinama nekim reprezentacijama i četiri boda biti dovoljna za playoff.

Mato Stanković je već bio izbornik na Svjetskom prvenstvu...

- Da, bilo je to 2008. godine kada sam na SP u Brazilu odveo Libiju. I tamo smo imali nekoliko zapaženih nastupa, čak smo odigrali 3-3 s Urugvajem. Sve su to lijepe uspomene, ali odlazak s hrvatskom reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo bi bila jedna sasvim druga dimenzija. A mislim da bih postao i jedini izbornik u povijesti koji je na Svjetskom prvenstvu vodio dvije reprezentacije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A u Libiji ste se upoznali i s Muammarom Al-Gaddafijem...

- Mi smo dvaput osvojili naslov prvaka Afrike, bili uspješni i na afričkim igrama, pa često išli kod njega na primanja, čak nam je njegov sin bio nadređeni u futsalu. Tužno mi je bilo čitati sve što se kasnije događalo oko Gadaffija, dosta neutralnih ljudi je predviđalo što će tu zemlju pogoditi u budućnosti. I nažalost, stigao je taj kaos, no u te političke vode se ipak ne želim miješati.

Vi ste i jedan od najdugovječnijih izbornika u hrvatskom sportu, na čelu futsal reprezentacije ste od 2010. godine...

- Možda to ovako čudno zvuči, ali u futsalu to i nije neki novitet. Slovenski izbornik je na klupi 15-ak godina, ruski skoro 20 godina. Kažem, uz neke kiksove iza nas je najbolji period u povijesti, deseta smo reprezentacija svijeta, bili smo na tri europska prvenstva, tamo stizali do polufinala i četvrtfinala. Ali, neka o svim mojim rezultatima sude drugi...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Plasman na Svjetsko prvenstvo 'kockasti' mogu osigurati preko Rusije, za koju nastupaju i četvorica Brazilaca...

- Ti igrači zarađuju velik novac, oni su po svojim klubovima plaćeni i 20 tisuća eura mjesečno, a samo premije za odlazak na SP u Litvu im iznose po 10.000 eura. No, mi smo spremni, kažem sad ili nikad. Fešta? Ne, ništa još nismo pripremili, idemo prvo osigurati nastup u Litvi, a onda ćemo se lako dogovoriti za feštu - završio je Stanković.