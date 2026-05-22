Četiri ozbiljna 'kapitalca' stižu u Kustošiju? Bara punom parom napada ulazak u elitni razred

Zagrebačka Kustošija, klub koji je osigurao plasman u Prvu nogometnu ligu, navodno se sprema za potpunu revoluciju. Pod vodstvom Andyja Bare, ambicije kluba sa zapada Zagreba su velike. Prema najavama, Kustošija planira ekspresni napad na elitu s pojačanjima koja zvuče gotovo nevjerojatno za drugoligaške okvire. Na meti su čak četiri velika imena HNL-a: El Arabi Hilal Soudani, Franko Andrijašević, Kévin Théophile-Catherine i Marko Rog.

Kako prenosi Germanijak, poslovi s dvojicom veterana praktički su gotova stvar. Soudani, legendarni "Mr. Derby" i jedan od najboljih stranaca u povijesti Dinama, napušta Maribor i želi nastaviti život u Zagrebu. U Maksimiru se profilirao kao igrač za velike utakmice, a u pet godina osvojio je osam trofeja i zabio 86 golova.

Uz njega, dres novog drugoligaša trebao bi odjenuti i Franko Andrijašević. Bivši igrač Hajduka i Dinama, a najviše upamćen kao kapetan šampionske Rijeke iz 2017., donosi ogromno iskustvo nakon angažmana u Belgiji, Kini i na kraju u Orijentu.

No, popis ne staje na Soudaniju i Andrijaševiću. Kustošija navodno pregovara s još dva zvučna imena. Prvi je Kévin Théophile-Catherine, pouzdani francuski stoper koji se nakon osam sezona, više od 200 nastupa i deset trofeja oprašta od Dinama, piše Index.

Drugi na listi želja je Marko Rog, nekadašnji hrvatski reprezentativac i svojedobno najskuplji ulazni transfer Dinama. Nakon teških ozljeda koje su mu usporile karijeru u Italiji, Rog se pokušao vratiti kroz posudbe u Dinamu i Lokomotivi, no nije pronašao kontinuitet. Dolazak u Kustošiju mogao bi biti idealna prilika za potpuni preporod.