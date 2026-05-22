Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPREMA SE ŠOU

Četiri ozbiljna 'kapitalca' stižu u Kustošiju? Bara punom parom napada ulazak u elitni razred

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Četiri ozbiljna 'kapitalca' stižu u Kustošiju? Bara punom parom napada ulazak u elitni razred
Foto: Goran Stanzl, Luka Stanzl, Sandra Šimunović/Pixsell

Kustošija sprema revoluciju! Na pragu su četiri velika imena, svi su nosili dres Dinama, a posebno intrigira povratak Mr. Derbyja u hrvatski nogomet. Iduća sezona može biti čudesna

Admiral

Zagrebačka Kustošija, klub koji je osigurao plasman u Prvu nogometnu ligu, navodno se sprema za potpunu revoluciju. Pod vodstvom Andyja Bare, ambicije kluba sa zapada Zagreba su velike. Prema najavama, Kustošija planira ekspresni napad na elitu s pojačanjima koja zvuče gotovo nevjerojatno za drugoligaške okvire. Na meti su čak četiri velika imena HNL-a: El Arabi Hilal Soudani, Franko Andrijašević, Kévin Théophile-Catherine i Marko Rog.

ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi
ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako prenosi Germanijak, poslovi s dvojicom veterana praktički su gotova stvar. Soudani, legendarni "Mr. Derby" i jedan od najboljih stranaca u povijesti Dinama, napušta Maribor i želi nastaviti život u Zagrebu. U Maksimiru se profilirao kao igrač za velike utakmice, a u pet godina osvojio je osam trofeja i zabio 86 golova.

Uz njega, dres novog drugoligaša trebao bi odjenuti i Franko Andrijašević. Bivši igrač Hajduka i Dinama, a najviše upamćen kao kapetan šampionske Rijeke iz 2017., donosi ogromno iskustvo nakon angažmana u Belgiji, Kini i na kraju u Orijentu.

No, popis ne staje na Soudaniju i Andrijaševiću. Kustošija navodno pregovara s još dva zvučna imena. Prvi je Kévin Théophile-Catherine, pouzdani francuski stoper koji se nakon osam sezona, više od 200 nastupa i deset trofeja oprašta od Dinama, piše Index

Drugi na listi želja je Marko Rog, nekadašnji hrvatski reprezentativac i svojedobno najskuplji ulazni transfer Dinama. Nakon teških ozljeda koje su mu usporile karijeru u Italiji, Rog se pokušao vratiti kroz posudbe u Dinamu i Lokomotivi, no nije pronašao kontinuitet. Dolazak u Kustošiju mogao bi biti idealna prilika za potpuni preporod.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'
NAPALI SU JE

FOTO 'Kraljica sponzoruša' fotkala se potpuno gola: 'Ti si majka, razmisli o svojoj obitelji'

Rebekah Vardy supruga je poznatog engleskog nogometaša Jamieja, a pažnju javnosti nerijetko skrene na sebe. Izgubila je sudsku parnicu protiv supruge Waynea Rooneya, a u studenom 2023. slikala se potpuno gola na terasi hotela u Las Vegasu
Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama
FOTO: ŽESTOKE SUPARNICE

Vatrena Nizozemka parira Jutti na utrkama, ali i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?
I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'
TALENTIRANI MATHEUS EDUARDO

I mali Dudu zabija za Hrvatsku. 'Povukao je tatin gen strijelca!'

Matheus je pravi napadač, ima velik potencijal, bio je jako motiviran protiv Brazila, objašnjava za 24sata njegov trener u reprezentaciji U-15 Sreten Ćuk koji je trenirao i Danija Olma, Josipa Brekala i Bornu Sosu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026