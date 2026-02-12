FOTO Jutta u reprezentaciji ima veliku konkurenciju! Femke Kok parira na utrkama i u tangicama

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?
Femke Kok, 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda kraljica je najkraće discipline, 500 metara, vlasnica svjetskog rekorda i trostruka uzastopna svjetska prvakinja.
Femke Kok, 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda kraljica je najkraće discipline, 500 metara, vlasnica svjetskog rekorda i trostruka uzastopna svjetska prvakinja.
No, njezina priča mnogo je više od samih pobjeda; to je priča o rivalstvu koje je oblikovalo generaciju, borbi s vlastitim demonima i prizemljenosti koja prkosi zvjezdanom statusu.
Rođena 5. listopada 2000. godine u Drachtenu, Femke je odrasla u selu Nij Beets, u obitelji duboko uronjenoj u klizačku kulturu.
Njezin otac René bio je maratonski klizač koji se natjecao s legendama, a majka Ilja također je bila aktivna na ledu.
Gotovo sudbinski, na klizaljke je stala već s dvije godine, a sa sedam se pridružila lokalnom klubu De Kluners.
Zanimljivo, prije potpune posvete ledu, godinama je trenirala gimnastiku, što joj je dalo izvanrednu fleksibilnost i agilnost, ključne za njezin prepoznatljivi niski stav i savršenu tehniku u zavojima.
Otac je imao ključnu ulogu u njezinim počecima, u garaži joj je sam prilagođavao klizaljke kako bi pronašao idealan nagib za maksimalnu brzinu.
Iako je u juniorskim danima bila svestrana i osvajala naslove u višeboju, u seniorskoj konkurenciji profilirala se kao neprikosnovena sprinterica.
Njezina specijalnost je utrka na 500 metara, disciplina u kojoj je ispisala povijest.
Godine 2023. u Heerenveenu postala je prva Nizozemka koja je osvojila naslov svjetske prvakinje na toj distanci, prekinuvši dugogodišnju dominaciju klizačica iz Azije i Sjeverne Amerike.
Uspjeh je ponovila i 2024. u Calgaryju te 2025. u Hamaru, zaokruživši nevjerojatan hat-trick.
Kruna njezine karijere stigla je 16. studenog 2025. u Salt Lake Cityju, kada je srušila svjetski rekord s vremenom od nevjerojatnih 36,09 sekundi, postavši prva Nizozemka kojoj je to pošlo za rukom.
Karijeru Femke Kok nemoguće je promatrati odvojeno od njezine sunarodnjakinje i timske kolegice Jutte Leerdam.
Njihovo rivalstvo godinama puni medijske stupce i gura obje klizačice do krajnjih granica, podižući razinu nizozemskog sprinta na novu razinu.
Dok Kok dominira na 500 metara, Leerdam je tradicionalno jača na dvostruko dužoj dionici.
Vrhunac njihovog nadmetanja dogodio se na Zimskim olimpijskim igrama u Milano-Cortini 2026.
U finalu na 1000 metara, Kok je prva odjurila do cilja s vremenom 1:12,59, srušivši olimpijski rekord.
Činilo se da je zlato njezino, no samo nekoliko minuta kasnije Leerdam je bila još brža (1:12,31) i osvojila zlato, ostavivši Femke srebro. Unatoč stalnoj borbi na stazi, obje ističu veliko međusobno poštovanje.
Iza lika ledene kraljice krije se prizemna djevojka koja otvoreno govori o svojim slabostima.
Kao tinejdžerica, s otprilike 15 godina, borila se s ogromnom tremom prije natjecanja, često povraćajući od pritiska.
Roditelji su joj tada dali ultimatum: ili će potražiti pomoć ili odustati od klizanja.
Posjet sportskom psihologu promijenio joj je karijeru i naučio je kako kanalizirati pritisak.
Danas je njezin moto "pokušaj ostati što mirnija".
Nakon duge veze s maratonskim klizačem Tjerkom de Boerom, od kraja 2025. je slobodna, ističući kako joj život vrhunske sportašice ne ostavlja puno vremena za ljubav.
