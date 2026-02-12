Obavijesti

Ledena kraljica sprinta, Femke Kok, ruši granice brzog klizanja! Ova 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda dominira na 500 metara, srušila je svjetski rekord i postala trostruka svjetska prvakinja. Rivalstvo s Juttom Leerdam gura ih do vrha, a njezina priča o tremi i prizemljenosti inspirira. Tko je ova senzacija brzog klizanja?
FOTO Jutta u reprezentaciji ima veliku konkurenciju! Femke Kok parira na utrkama i u tangicama
Femke Kok, 25-godišnja Nizozemka iz Frieslanda kraljica je najkraće discipline, 500 metara, vlasnica svjetskog rekorda i trostruka uzastopna svjetska prvakinja. | Foto: Instagram/REUTERS/Yves Herman
