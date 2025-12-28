Četvrtfinale Kutije: Branitelji naslova ispali, a čeka nas tvrd zagrebački okršaj u Ciboni

Ušli smo s velikim očekivanjima jer dosta dugo igramo zajedno, a dodatna motivacija je ta što smo prošle sezone ispali u prvom kolu pa želimo pokazati tko smo, započeo nam je jedan od igrača četvrtfinalista Kutije Šibica, Matej Ćosić (29) koji nosi dres Unijabetona.

Zbog obnove Doma Sportova nema tradicionalnih utakmica na Štefanje pa je četvrtfinale na rasporedu u nedjelju, 28. prosinca. Najzanimljiviji okršaj je onaj zagrebačkih momčadi, Juicy-Maraske čiju jezgru čine futsalaši Uspinjače uz pokoje pojačanje iz Dalmacije te Unijabetona, dobro poznatog imena s mnogih turnira. Utakmica počinje u 18 sati i 40 minuta.

51. Kutija šibica, četvrtfinale, Poliklinika Milojević - Unijabeton | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Prije tri godine igrali smo na Štefanje i izgubili 2-1 od Poliklinike Milojević za koju su igrali dečki iz Futsal Dinama. Zagrebački smo dečki i sad očekujemo veliku podršku jer, koliko znam, naš je sponzor za navijače uzeo već 150 ulaznica

Branitelji naslova iz prošle godine Naturavita ispali su u osmini finala natjecanja, a nakon četvrtfinala još nas očekuju polufinala 29. i finale 30. prosinca.

Ostali parovi četvrtfinala

CB Downtown - MNK Tići (18.40)

Databox - Franko's (19.40)

Konoba Didov San - Mobitel Popravljaona & Windor (20.40)