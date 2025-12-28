Obavijesti

Sport

Komentari 0
KULTNI TURNIR

Četvrtfinale Kutije: Branitelji naslova ispali, a čeka nas tvrd zagrebački okršaj u Ciboni

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Četvrtfinale Kutije: Branitelji naslova ispali, a čeka nas tvrd zagrebački okršaj u Ciboni
51. Kutija šibica, četvrtfinale, Poliklinika Milojević - Unijabeton | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prije tri godine igrali smo na Štefanje i izgubili 2-1 od Poliklinike Milojević za koju su igrali dečki iz Futsal Dinama. Naši su navijači već kupili 150 ulaznica za četvrtfinale, kaže nam Matej Ćosić iz Unijabetona

Ušli smo s velikim očekivanjima jer dosta dugo igramo zajedno, a dodatna motivacija je ta što smo prošle sezone ispali u prvom kolu pa želimo pokazati tko smo, započeo nam je jedan od igrača četvrtfinalista Kutije Šibica, Matej Ćosić (29) koji nosi dres Unijabetona.

Zbog obnove Doma Sportova nema tradicionalnih utakmica na Štefanje pa je četvrtfinale na rasporedu u nedjelju, 28. prosinca. Najzanimljiviji okršaj je onaj zagrebačkih momčadi, Juicy-Maraske čiju jezgru čine futsalaši Uspinjače uz pokoje pojačanje iz Dalmacije te Unijabetona, dobro poznatog imena s mnogih turnira. Utakmica počinje u 18 sati i 40 minuta.

.

51. Kutija šibica, četvrtfinale, Poliklinika Milojević - Unijabeton
51. Kutija šibica, četvrtfinale, Poliklinika Milojević - Unijabeton | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Prije tri godine igrali smo na Štefanje i izgubili 2-1 od Poliklinike Milojević za koju su igrali dečki iz Futsal Dinama. Zagrebački smo dečki i sad očekujemo veliku podršku jer, koliko znam, naš je sponzor za navijače uzeo već 150 ulaznica

Branitelji naslova iz prošle godine Naturavita ispali su u osmini finala natjecanja, a nakon četvrtfinala još nas očekuju polufinala 29. i finale 30. prosinca.

Ostali parovi četvrtfinala

CB Downtown - MNK Tići (18.40)
Databox - Franko's (19.40) 
Konoba Didov San - Mobitel Popravljaona & Windor (20.40) 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike
FILMSKA PRIČA

FOTO Ona ljubi novog Realova kapetana. Preživjela tragediju, zbog nje je i udarao suparnike

Federico Valverde i Mina Bonino upoznali su se preko društvenih mreža, a Mina je zbog Realovog veznjaka na prvi spoj došla avionom iz Španjolske u Argentinu. Pet je godina starija od njega, vjenčali su se 2022., a imaju i dva sina
FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren
PRŠTI OD LUKSUZA

FOTO To je san snova za svakog muškarca! 'Vatreni' je izgradio vilu koja ima nogometni teren

Obitelj hrvatskog nogometaša Martina Erlića bavi se poljoprivredom, a odnedavno su prešli i na luksuzni turizam. Osvajač svjetske bronce iz Katra je u blizini rodnog Tinja dao izgraditi velebnu vilu u kojoj gostima neće nedostajati niti ptičjeg mlijeka
UŽIVO HNL transferi: Inter jako voli Hrvate. Stoper Hajduka je glavna meta, tu je i bek Dinama
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Inter jako voli Hrvate. Stoper Hajduka je glavna meta, tu je i bek Dinama

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025