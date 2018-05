'Velika je čast biti tu, Dinamo je najveći klub u mojoj karijeri'

Dinamo je danas predstavio i svog četvrtog trenera ove sezone. Nakon Ivajla Peteva, Marija Cvitanovića i Nikole Jurčevića na klupu sjeda Nenad Bjelica. Dugo je osječki stručnjak bio želja Zdravka Mamića, a karte su mu se posložile lošim igrama Jurčevićeve momčadi i otkazom Bjelici u Lechu i 'modri' nisu htjeli propustiti priliku.

Jurčević je klupu prvaka napustio nakon samo 65 dana i Bjelica je jučer u poslijepodnevnim satima potpisao dvogodišnji ugovor.

- Gospodin Bjelica je radio uglavnom u inozemstvu. Ostvario je zapažene rezultate i smatramo da se radi o kvalitetnom mladom treneru - rekao je sportski direktor Marijan Vlak na početku press konferencije i riječ prepustio Nenadu Bjelici:

- Velika mi je čast biti trenerom Dinama. Nadam se da ću svojim radom, kao što sam to radio i u drugim klubovima, poboljšati klub i dovesti ga do razine očekivanja ljudi u klubu. Svi zajedno možemo doći do rezultata koji se od nas očekuju. Ne samo u sljedećem prvenstvu jer i ove sezone imamo još dvije vrlo važne utakmice. Jako sam sretan što sam tu i nadam se da ću pozitivnom energijom i radom pomoći Dinamu da bude na nivou koji zaslužuje.

Kako pripremiti Dinamo za finale Kupa u kratkom vremenu?

- Moj zadatak je za početak vidjeti što je u glavama igrača, objasniti važnost ove dvije utakmice. Moram vidjeti tko se mentalno i fizički osjeća spremnim da odradi ove dvije utakmice kako treba. Bez obzira na ozljede, smatram da Dinamo i dalje ima odličnu momčad da ove dvije utakmice pobijedi. Teško je mijenjati taktički ili fizički nešto u kratkom roku. Treba ih podići razgovorima i optimističnim stavom. Od njih očekujem da na svakom treningu i utakmici ostave srce na terenu. To je ono što ću tražiti od njih dokle god ću biti ovdje. Dinamo ima potencijal i kvalitetu, moramo samo ući u glavu igrača i odigrati kako treba te dvije utakmice.

Kakvu podršku očekujete od kluba i kako to da ste izabrali Dinamo, a ne neki od klubova iz liga petice?

- Došao sam u klub koji je prvak Hrvatske, klub koji je u zadnjih 12 godina 11 puta igrao završnice Lige prvaka ili Europske lige, klub koji je apsolutno, ne samo u ovom dijelu Europe, nego recimo i u Poljskoj, primjer klub u mnogo stvari. Došao sam u najveći klub u mojoj trenerskoj karijeri. Bit ću koncentriran na svoj rad i igrače od kojih ću pokušati izvući maksimum. Znam da je kompleksna situacija u Dinamu, znam da je teško, no spreman sam se uhvatiti u koštac sa svim tim. Mislim da imam lidersku crtu. Imam jasnu sliku što i kako želim, trener sam koji voli odgovornost. Možda to neće uvijek biti ugodno čuti, no ja sam takav. Ako trebam ući u konflikte za dobrobit ekipe, tako će i biti. To je moj karakter i mislim da me zbog toga i uzeo. Moraju me prihvatiti takvog. Napravit ću sve da Dinamo ponovno bude na razini na kakvoj je bio prije dvije godine u smislu igara.

Stručni stožer...

- Sa sobom dovodim dva Austrijanca koji sa mnom rade već pet godina. Rene Poms je prvi pomoćni trener, a dr. Martin Mayer trener za fizičku pripremu. Nino Bule nam dolazi u stožer i bit će pomoćni trener, Silvio Čavlina ostaje trener golmana, Leonard Sovina, trener za fizičku pripremu kao i Karlo Reinholz.

Preko noći u Osijeku su vandali pošarali njegov grafit...

- Grafiti? Što god da se dogodi u Osijeku, to neće promijeniti moju ljubav prema tom gradu i klubu. Takav frustrirajući potez razumijem, ali ja sam profesionalac i bio sam spreman otići u bilo koji hrvatski klub. Poštujem njihov potez, ali naravno da mi nije drago.

O pojačanjima se već razmišlja...

- Dinamo ima dobru momčad koja može pobijediti u ove dvije utakmice. Nakon sezone ćemo detaljnije analizirati situaciju u momčadi i procijeniti na kojim pozicijama trebamo pojačanja. Cijelo jutro s Vlakom razgovaramo o mogućim pojačanjima, ima dosta kandidata koji su zanimljivi Dinamu, no sada to nije tema. Tek nakon ove dvije utakmice. Već nakon toga želimo biti spremni i na početku priprema imati 90 posto ekipe na raspolaganju i onda u hodu da riješimo dva, tri igrača.