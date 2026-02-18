Četvrtoligaš ide kod Dinama i Jadranski derbi. Evo kada je na rasporedu četvrtfinale Kupa

Objavljeni su termini četvrtfinalnih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa. Od četiri utakmice, čak tri utakmice igraju se isti dan 4. ožujka, a jedna se igra 10. ožujka.

U borbi za trofej ostalo je osam klubova od kojih su sedam prvoligaši i jedan četvrtoligaš Kurilovec. U četvrtfinalu nastupaju Dinamo, Lokomotiva, Hajduk, Slaven Belupo, Varaždin, Gorica te aktualni prvak Rijeka.

Kurilovec će gostovati kod Dinama dok će Gorica putovati u Varaždin. U četvrtfinalu se igra i Jadranski derbi, Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk.

Raspored i satnica četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa:

Varaždin - Gorica, 4. ožujka u 17 sati

Dinamo - Kurilovec, 4. ožujka u 18 sati

Rijeka - Hajduk, 4. ožujka u 20 sati

Slaven Belupo - Lokomotiva, 10. ožujka u 16.30 sati