Četvrtoligaš ide kod Dinama i Jadranski derbi. Evo kada je na rasporedu četvrtfinale Kupa

U borbi za trofej ostalo je osam klubova od kojih su sedam prvoligaši i jedan četvrtoligaš. Čak tri utakmice igraju se isti dan 4. ožujka, a jedna se igra 10. ožujka

Objavljeni su termini četvrtfinalnih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa. Od četiri utakmice, čak tri utakmice igraju se isti dan 4. ožujka, a jedna se igra 10. ožujka. 

U borbi za trofej ostalo je osam klubova od kojih su sedam prvoligaši i jedan četvrtoligaš Kurilovec. U četvrtfinalu nastupaju Dinamo, Lokomotiva, Hajduk, Slaven Belupo, Varaždin, Gorica te aktualni prvak Rijeka. 

Kurilovec će gostovati kod Dinama dok će Gorica putovati u Varaždin. U četvrtfinalu se igra i Jadranski derbi, Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk. 

Raspored i satnica četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa:

  •  Varaždin - Gorica, 4. ožujka u 17 sati
  • Dinamo - Kurilovec, 4. ožujka u 18 sati
  • Rijeka - Hajduk, 4. ožujka u 20 sati
  • Slaven Belupo - Lokomotiva, 10. ožujka u 16.30 sati

