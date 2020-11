Chapecoense

<p>Danas se obilježava godišnjica ponajveće tragedije u povijesti sporta, kada se srušio zrakoplov s nogometašima <strong>Chapecoensea</strong>, koji su putovali na utakmicu Cope Sudamericama protiv Atlético Nacionala. Podsjećamo na tragediju koja je potresla svijet.</p><p>Tog <strong>28. studenoga</strong> 2016. u 22.15 po lokalnom vremenu zrakoplov na letu 2933 de LaMia (LMI2933) srušio se na Cerro Gordu, planini u La Uniónu, pet minuta udaljenom od zračne luke José María Córdova u Medellínu u Kolumbiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Prema brazilskim pravilima, čarterski let smije biti samo u zrakoplovu kompanije države polaska ili dolaska i zato je Chapecoense morao stati u bolivijskom Santa Cruzu, da presjeda. Udaljenost leta bila je 2983 kilometra, za što je trebalo 4 sata i 22 minute.</p><p>Kako su se približavali odredištu i već počeli slijetanje, alarm je oglasio da imaju još 20 minuta prije nestanka goriva. U to je vrijeme kontrola leta odobrila slijetanje na autocesti 01, no pilot je tražio još ranije slijetanje. Motor broj 3 se ugasio, potom i broj 4, a to piloti nisu prijavili kontroli.</p><p>Nekoliko minuta kasnije došlo je i posljednje upozorenje kad se ugasio motor 2, a potom i broj 1, kada je pilot to prijavio... i bilo je to posljednje što se čulo od njega.</p><p>Poginula je 71 osoba uključujući i trenera Luiza Carlosa Sarolija, a preživjeli su jedino nogometaši <strong>Alan Ruschel</strong> (31), <strong>Jakson Follmann</strong> (28) i <strong>Neto</strong> (35), novinar Rafael Henzel te članovi posade <strong>Ximena Suárez</strong> i <strong>Erwin Tumiri</strong>. Preživjeli nogometaši čak su se vratili u klub, Follmann je igrao i s protezom jer mu je amputirana potkoljenica.</p><p>Ruschel je preživio nesreću jer se tijekom leta zamijenio za mjesto.</p><p>- Isprva se nisam htio zamijeniti, no onda mi je rekao suigrač Jakson Follmann da sjednem pored njega i pustim novinare neka budu zajedno u stražnjem dijelu aviona. Samo Bog može objasniti zašto sam preživio nesreću. Zgrabio me i pružio drugu priliku - rekao je Alan, koji je i dalje u Chapeu, i to kao kapetan.</p><p>Follmannu su nakon nesreće morali amputirati desnu nogu. Počeo je koristiti protezu i istaknuo kako mu je velika želja zaigrati za paraolimpijsku nogometnu reprezentaciju Brazila.</p><p>Novinar <strong>Rafael Henzel</strong> preminuo je dvije i pol godine poslije nesreće, 26. ožujka 2019., zbog srčanog udara, i to - dok je igrao nogomet. Neto se u Chapeu zadržao do prošle godine, kad se s 34 na leđima umirovio jer više nije mogao trpjeti bolove. Ostao je u strukturama Chapea.</p><p>Klubovi diljem Brazila, ali i nekih drugih država, nudili su nakon nesreće Chapecoenseu igrače besplatno, mnogi i novčanu pomoć, a Barcelona ih je ugostila u prijateljskoj utakmici u kolovozu 2017. Follmann je tad dobio ovacije krcatog Camp Noua. Bio je prvi kojeg su izvukli iz smrskanog aviona.</p><p>Atlético Nacional, nesuđeni suparnik u finalu Cope, prepustio im je taj trofej.</p>