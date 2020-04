Charles Barkley: Radit ću i za KKK, ako me dovoljno platite...

Charles Barkley (57) bio je jedan od najboljih NBA igrača u 80-ima i 90-ima bez NBA prstena, ali i jedan od najkontroverznijih igrača u košarci svih vremena. Bio je eksplozivnog karaktera koji je često vodio u borbe na terenu i izvan njega, nekada su one bile samo verbalne, ali bilo je i fizičkih. U jednoj je takvoj 1991. pljunuo na publiku u New Jerseyu koja mu je dobacivala uvrede na temelju rase. Barkley je morao platiti kaznu od 10.000 dolara, a uz to je ostao i bez plaće.

- Htio sam donirati iznose svojih kazni beskućnicima, ali do kraja sezone će oni živjeti u boljim kućama nego ja - prokomentirao je kontroverzni košarkaš koji nije skrivao niti svoju ovisnost o kocki, a neki čak tvrde da je u cijeloj karijeri prokockao oko 10 milijuna dolara. Jednom je izgubio 2 i pol milijuna u samo šest sati igrajući 'blackjack'.

- Možete me kupiti. Ako me dovoljno plate, radit ću i za Ku Klux Klan - komentirao je tada svoj odnos prema novcu, a između ostalog rekao:

- Da nisam toliko novca zaradio zakucavajući na terenu, većina ljudi bi bježala od mene da me sretnu na ulici.

Kuća slavnih

Dva puta je ušao u Kuću slavnih. Prvo za individualni uspjeh 2006., a potom 2010. kao član Dream Teama.

- Kći mi ima 17 godina (upravo 2006., op.a.) i još ne ide na spojeve i zahvalan sam na tome. Nadam se da će tako ostati dok ne postanem član Kuće slavnih. Ne želim ubiti nekoga prije nego uđem u Kući slavnih - prokomentirao je britko, a onda ubrzo postao dijelom elitnog društva košarkaških legendi.

Ne voli LeBrona ni Jordana

Karijera mu je bila uspješna, a kada se umirovio našalio se na vlastiti račun.

- Umirovio sam se, sada sam baš ono što Americi treba: Još jedan crnac bez posla.

Na terenu se sjajno slagao s Michaelom Jordanom, ali nakon kraja karijere nije pričao najljepše o njemu.

- Michael nije okružen dobrim profesionalcima. Ne govore mu ništa što bi ga moglo živcirati i ne pokazuju mu pravi put. Ne radi dobar posao - zaključio je jednom o svom kolegi i prijatelju. U današnje doba mu niti LeBron James nije najdraži igrač. Dapače, zbog njihovih je prepirki bivši NBA-ovac zaradio nadimak najvećeg 'hejtera' NBA-a, a The King ga je prozvao - glupim.

- Mislim da je LeBron pravi plačljivko i da se puno žali kada kaže da mu nitko ne pomaže. Na kraju je osvojio prvenstvo i ovu polusezonu, a kritizira svoje suigrače - rekao je jednom, a tu nije stao:

- Da sam ja LeBron James, zašutio bih, k vragu. Velik sam njegov obožavatelj, opasan je, treba mu odati priznanje. Međutim, živcira me njegova priča o tome što će se dogoditi za dvije godine. To je omalovažavanje igre i Cavaliersa.

- On je glup, to je sve što imam za reći - prokomentirao je James Barkleyjevu reakciju 2008. godine.

Neke od drugih kontroverznih izjava Barkleya su:

- Znate da je svijet otišao u k**ac kada je najbolji reper bijelac, a najbolji golfer crnac.

- Zatvor je jedna od najboljih stvari u mom životu.

- Kada sam otišao na sveučilište Auburn odveli su me u striptiz klub. Kada sam vidio one si*e znao sam da je njihov obrazovni program točno ono što sam tražio.

